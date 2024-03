Cecilie Uttrup Ludwig må holde pause efter et brud på sit korsben, meddeler hendes hold FDJ.

Cecilie Uttrup Ludwig må undvære cyklen i den kommende tid.

Den danske cykelprofil har således pådraget sig et brud på sit korsben, der sidder i den nederste del af ryggen, efter et styrt i Omloop Het Nieuwsblad lørdag.

Det skriver danskerens hold, FDJ, på sin hjemmeside.

Holdet tilføjer, at det endnu ikke er muligt at vurdere, hvornår årets kvindelige cykelrytter i Danmark i 2023 kan være tilbage og køre løb.

- FDJ's eneste prioritet er Cecilies velvære og bedring fremadrettet. Holdet er mobiliseret for at give Cecilie den bedst mulige støtte, skriver det franske World Tour-mandskab.

FDJ tilføjer, at den 28-årige danskers "ekstraordinære beslutsomhed" vil være en fordel i hendes bestræbelser på at vende tilbage i styrket udgave.

- Vi kan ikke vente med at se hende komme stærkere tilbage og fortsætte med at inspirere så mange mennesker rundt om i verden med hendes passion og energi, både på og af cyklen, skriver FDJ.

Uttrup Ludwig blev i januar noteret for sin første sejr i 2024, da hun vandt en etape i det australske løb Tour Down Under og kørte den følgende dag i førertrøjen.

