Fra i dag skyder Rådet for Sikker Trafik gang i en ny kampagne, der skal sætte fokus på, hvad folk egentlig laver, når de kører bil.

En ny undersøgelse viser nemlig, at de laver en del andre ting, end at have hænderne på rattet.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Mere end 2.000 bilister har deltaget i en rundspørge, og over halvdelen af dem har svaret, at de spist eller drukket, mens de har kørt bil den seneste måned.

Det viser undersøgelsen Deltagerne i rundspørgen har fået følgende spørgsmål: Hvilke af følgende ting har du inden for den seneste måned gjort bag rattet i bil, mens du kørte med minimum 40 km/t? Spist og drukket: 55 %

Siddet i egne tanker og mistet fokus fra trafikken: 24 %

Ledt efter ting for eksempel i en taske, handskerummet eller lignende: 19 %

Brugt håndholdt mobil til at tale eller skrive/taste på: 13 %

Deltaget i møder enten via telefon- eller videoopkald: 5 %

Trykket på smartwatch for for eksempel at læse eller skrive beskeder: 4 %

Taget billeder eller video med mobilen: 4 %

Lavet videoopkald, Facetimet med videre.: 2 %

Set film/video på mobilen, tablet eller bilens infoskærm: 1 %

Personlig pleje: barberet mig, børstet tænder, lagt makeup, sat hår med videre: 1 % Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik, 1. kvartal 2024, 2.045 adspurgte bilister.



Derudover svarer omkring en femtedel, at de har ledt efter ting i for eksempel en taske, i handskerummet eller lignende.

13 procent svarer også, at de har brugt håndholdt mobil til at tale eller skrive på.

Nu skyder Rådet for Sikker Trafik og 60 kommuner sammen gang i den landsdækkende kampagne 'Kør Bil, når du kører bil' for netop at sætte fokus på det.

»Det kræver ens fulde opmærksomhed at køre på vejene, hvor få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser andre. Den slags ulykker ser vi desværre alt for ofte,« fortæller Lisbeth Sahl Bauditz, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik:

»Derfor bør man vente med at lede efter ting i handskerummet, holde videomødet og at skrive beskeder, indtil man holder ind til siden.«

Også politiet bakker op om kampagnen – og i flere politikredse vil man have øget fokus på uopmærksomhed i trafikken fra 6. til 17. maj.

»Uopmærksomhed er alt for ofte skyld i store og alvorlige ulykker, der koster liv eller skader mange mennesker,« lyder det fra Sten Rosenlund Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Af tal fra Vejdirektoratet fremgår det, at der er uopmærksomhed eller manglende orientering involveret i seks ud af ti dødsulykker i trafikken.

Den nye kampagne varer fra 6. til 26. maj.