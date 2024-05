Det er gået over al forventning i Venedig.

Pengene er således væltet ind, efter at man indførte en omstridt forsøgsordning, hvor turister skulle betale entré for at komme ind i den berømte, italienske by.

Ifølge Der Spiegel har 195.000 endagsgæster betalt de fem euro, der blev opkrævet. Det svarer til en indtægt på lige omkring 7,3 millioner kroner.

Og bystyret meddeler, at det er mere, end man havde regnet med.

Lokale har demonstreret mod tiltaget. Foto: Andrea Merola/EPA/Ritzau Scanpix

Som B.T. tidligere har beskrevet, er betalingsordningen dog ikke et synderligt populær blandt de lokale i Venedig, selvom det er udset som et redskab til få bugt med de alt for mange turister, der kommer til byen.

»Man kan ikke indføre betalt entré til en by. De transformerer byen til en forlystelsespark. Det er et dårligt image for Venedig. Helt ærligt; er det en joke?« som Matteo Secchi fra borgergruppe har sagt.

Vending er den første by i verden, der har indført betaling for besøg, og den indledende testfase har kørt fra 25. april til i søndags.

Frem til udgangen af juli kører forsøget med entre så videre, men det er ikke hver dag, at turister skal betale penge for se byen med de mange kanaler.

Det sker kun i weekender, på helligdage og på andre dage med stor tilstrømning. Og kun fra kl. 8.30-16. Børn under 14 år, studerende og overnattende gæster er undtaget.

Mere end 15 millioner turister besøger årligt Venedig.