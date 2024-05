Få ting kan mindske sommerglæden mere end en hveps, der begynder at sværme omkring dit hoved.

Men du kan minimere risikoen for, at dette sker.

Det kræver dog, at du går i gang med arbejdet nu.

»I den tidlige sommer begynder dronningen at bygge et bo og passe på larverne. Der er kun få hvepse på det tidspunkt, og de er ikke særligt aggressive. Men hvis det lykkes dronningen at etablere boet, kan man forvente større problemer i sensommeren,« siger Maren Trones Christiansen, biolog i Norsk Hussopp Forsikring, til Dagbladet.

Derfor skal du allerede nu gå din matrikel igennem og se, om et hvepsebo er ved at tage form.

Hvis det er tilfældet, skal du få det fjernet, og der er flere metoder, som kan tages i brug.

»Du kan binde en plastikpose omkring boet og lægge det i fryseren. Hvepsen vil så dø af den lave temperatur. Alternativt kan du lægge boet i en spand med vand med låg for at drukne hvepsen. Husk, at det er vigtigt at have tøj på, der dækker alt huden, på for at undgå stik.«

Når du slår til mod boet, bør du gøre det om aftenen eller natten, så alle hvepsene er hjemme.

