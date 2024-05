»Det er der, han hører til. I et fucking bur som et dyr.«

Sådan lyder blot et af de voldsomme udbrud, som hovedvidnet i en af retssagerne mod Donald Trump er kommet med – efter han i flere år ellers var kendt som den forhenværende præsidents »fixer« og højre hånd.

Det skriver The Telegraph og ABC News.

De opsigtsvækkende udbrud har siden ført til bekymring for, at de kan bringe retssagen om de såkaldte »tys-tys-penge« i fare.

Michael Cohen ses her ankomme til en retsbygning i New York den 13. marts 2023. Foto: Eduardo Munoz/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Cohen ses her ankomme til en retsbygning i New York den 13. marts 2023. Foto: Eduardo Munoz/Reuters/Ritzau Scanpix

Manden i centrum for udbruddene er Michael Cohen.

En mand, der i en årrække arbejdede som advokat under Donald Trump og var kendt som hans »fixer«.

Forholdet mellem Cohen og Trump slog dog revner tilbage i 2018, hvor førstnævnte skiftede fra at være den forhenværende præsidents trofaste allierede til at udtale sig stærkt kritisk om sin tidligere chef.

Det skete blandt andet i kølvandet på fremkomsten af sagen om de »tys-tys-penge«, som Michael Cohen efter egen forklaring skal have overrakt til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Her ses Donald Trump i retten den 3. maj. Foto: Mark Peterson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Donald Trump i retten den 3. maj. Foto: Mark Peterson/AFP/Ritzau Scanpix

Trump er nu tiltalt for blandt andet at have forsøgt at skjule, at han overførte penge til Cohen efter udbetalingen til Daniels.

Ekspræsidenten står i den forbindelse tiltalt for 34 tilfælde af forfalskninger af forretningsdokumenter.

Samme år – 2018 – erklærede Cohen sig skyldig i flere anklager, herunder skatteunddragelse og at have løjet i Kongressen i en undersøgelse af Trumps forbindelser til Rusland.

Han blev idømt tre års fængsel.

Forholdet mellem Michael Cohen og Donald Trump gik helt i stykker tilbage i 2018. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Forholdet mellem Michael Cohen og Donald Trump gik helt i stykker tilbage i 2018. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu er Cohen en af anklagemyndighedens såkaldte »stjernevidner« i sagen om tys-tys-pengene.

Men den seneste tid har han ifølge The Telegraph holdt natlige TikTok-udsendelser, hvor han har raset over den tidligere præsident.

»Trump 2024? Snarere Trump 20-24 år,« har han eksempelvis udtalt.

»Forleden dag kom Donald igen … ud af retssalen og gik direkte ind i det lille bur, hvor han hører hjemme. I et fucking bur som et dyr,« sagde han under en anden udsendelse.

Bag dette hegn taler Donald Trump til pressen ved retsbygningen på Manhattan. Foto: Seth Wenig/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bag dette hegn taler Donald Trump til pressen ved retsbygningen på Manhattan. Foto: Seth Wenig/AFP/Ritzau Scanpix

Men de mange udtalelser kan ende med at skade retssagen, som statsadvokat Alvin Bragg har anlagt mod Trump.

»Cohens videoer og kommentarer er et problem for hans troværdighed som vidne og derfor et problem for anklagemyndigheden,« lyder vurderingen fra professor David Schultz fra University of Minnesota Law School til The Telegraph.

»Hans kommentarer vil rejse spørgsmål om hans motiv for at vidne, og om hans vidneudsagn er sandfærdigt eller profitmotiveret eller af andre grunde.«

I kølvandet på opmærksomheden vedrørende hans TikTok-videoer udtalte Michael Cohen i sidste uge i en skriftlig besked til ABC News, at han ville holde op med at kommentere Trump og »denne sag«.

»Jeg er ikke den anklagede i denne straffesag og er ikke genstand for dommer Merchans mundkurv. Det er Donald,« udtalte Cohen og tilføjede:

»Ikke desto mindre valgte jeg af respekt for retten og anklagemyndigheden at holde op med at kommentere Trump og denne sag, hvilket jeg har gjort.«

Donald Trump nægter sig skyldig i anklagerne mod sig.

Sagen om betalingen til Daniels er bare en blandt flere, som Trump er blevet ramt med, imens han arbejder på at igen at blive valgt som USAs præsident i 2024.