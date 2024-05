Han jokede med fodbold, nævnte sin kone ved navn og sagde flere ord på svensk.

At holde taler har aldrig været kong Frederiks stærke side, men nu virker han til at have fundet sig til rette i det, mener kommunikationsekspert.

Da kong Frederik mandag aften under sit første statsbesøg som konge holdt en længere tale på det kongelige slot i Stockholm, var det nemlig en noget anderledes konge end tidligere, man så.

»Sverige betyder noget helt særligt for Mary og mig, for vores familie og for os danskere. Vi føler os hjemme her. Fra Hallandsåsen i syd til Kebnekaise i nord. Sverige er for os fuld af forunderlige – eller som I formulerer det ‘underbara’,« lød det blandt andet fra kong Frederik.

De to konger fulgtes ind til gallamiddagen - den såkaldte statsbanket.

Ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen var det en noget mere selvsikker konge, der rejste sig op foran det store selskab bestående af den svenske kongefamilie og flere svenske og danske ministre samt andre særligt udvalgte gæster.

»Det virker som om, at han har taget denne tale meget alvorligt, som om han har brugt tid på at lære den, og han virkede meget hjemme i det,« siger Anne Thygesen og fortsætter:

»Det handler meget om 'performance', og den der usikkerhed, han nogle gange har haft, den forsvandt lidt. Man tænkte ikke på, at han lød usikker. Og det er vejen til at blive bedre. At kunne tale længere og længere uden at blive nervøs.«

Anna Thygesen mener, at Kongen nok har øvet sig en del på talen, som han formentlig ikke selv har skrevet fra bunden.

Sådan så der ud ved det lange bord. Kongerne sad i midten.

»Hvis man ikke øver sig, så kan ordene godt komme lidt bag på én, fordi man ikke lige vidste, at punktummet først kommer otte ord senere,« siger hun og forklarer:

»Selvom han læste det op, så virkede det meget naturligt og ikke som noget, han bare læste op.«

I talen kom kong Frederik blandt andet ind på det dansk-svenske fællesskab, det nære samarbejde på forsvarsområdet og de tætte bånd mellem det danske og svenske kongehus.

Men han fik også smidt små sjove bemærkninger ind om blandt andet sport:

Dronning Mary og prins Daniel og kong Carl Gustaf.

»Når det gælder nationalsporten fodbold, har vi i Danmark sågar ad flere omgange lagt vores herrelandsholds skæbne i svenske trænerhænder. Også den tillid er nu gengældt for første gang i svensk fodboldhistorie. Det er måske ikke ligefrem genoprettelsen af Kalmarunionen, men det er tæt på,« lød det blandt andet kækt fra kong Frederik undervejs – med henvisning til, at danske Jon Dahl Tomasson i marts blev landstræner for Sverige.

»Det er en moderne måde at gøre det på,« siger Anna Thygesen om kongens fokus på sport i talen.

Hun bemærkede også, at kong Frederik grinede flere gange, når han sagde noget.

»Det synes jeg ikke, at dronning Margrethe nogensinde har gjort, og det var sådan overskudsagtigt.«

Det har været påpeget, at kong Frederik godt kan lide at benytte sig af humor i sine taler, og det synes Anna Thygesen virker godt.

Kongeparret hilser på gæsterne inden middagen.

»Det er lidt med ironi, og man skal vide, hvad han taler om, så det er indforstået uden at tale ned til nogen,« siger hun.

Samlet set synes hun, at Kongen lykkedes godt med sin tale:

»Den er meget aktuel, og han sørger for at nævne alle de rigtige ting og dvæler ikke for meget i fortiden. Han nævner også, at Danmark og Sverige er nogle af de lande i verden, der har bekriget hinanden mest. Det er meget sjovt,« siger hun og tilføjer:

»Og så gør han noget moderne, selv om det er en lille ting. Han siger Mary om sin kone. Jeg har aldrig hørt dronning Margrethe sige 'Henrik' i stedet for prinsgemalen. Det føltes nyt og moderne.«

Hun bemærker også, at kong Frederik talte meget nært om Kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

»Ja, de er jo i familie, og det bliver meget personligt, når han kalder dem onkel og tante og tæt forbundne,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

»Det er som om, at han begynder at virke mere tilpas, end han længe har gjort. Nogle af ordene siger han meget omhyggeligt, for at svenskerne kan forstå det,« siger hun og tilføjer:

»Talen signalerer overskud, veltalenhed og veloplagthed. Og så er den sjov, alvorlig og også moderne.«

Hvis han havde været en af dine kunder, havde du så været tilfreds med hans performance?

»Ja, det havde jeg, for det er en mand, der er blevet bedømt hele sit liv for sine talegaver, og så synes jeg, at det er godt kommet efter det. Han er ved at være tilpas i sin rolle – ikke bare som konge, men også som taler,« siger hun.

Kongeparret statsbesøg i Sverige fortsætter tirsdag, hvor de to konger blandt andet skal besøge den svenske pendant til det danske frømandskorps.

Om aftenen er der desuden returmiddag på kongeskibet Dannebrog.

