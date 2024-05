Oleksandr Pielieshenko er død ved frontlinjen i krigen i Ukraine.

Den ukrainske vægtløfter lod sig straks indgå i hjemlandets styrker, da Ukraine blev invaderet af Rusland tilbage i 2022.

Nu har det kostet den 30-årige vægtløfter og tidligere OL-deltager livet.

Det bekræfter Ukraines olympiske komité. I et Instagram-opslag har det Ukrainske Vægtløftningsforbund (UWF ) delt et billede af Oleksandr Pielieshenko i sin millitæruniform og skrevet et en hyldest til ham, som du kan se i bunden af artiklen.

Den 30-årige vægtløfter deltog i legene i Rio tilbage i 2016. Foto: Goh Chai Hin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den 30-årige vægtløfter deltog i legene i Rio tilbage i 2016. Foto: Goh Chai Hin/AFP/Ritzau Scanpix

»Krige tager de bedste af os, men helte dør ikke,« siger vægtløftningstræner og bestyrelsesmedlem i UWF Viktor Slobodianiuk.

Oleksandr Pielieshenko blev nummer fire ved OL i Rio de Janeiro i 85 kilo-klassen.

Han vandt desuden guld ved de europæiske mesterskaber i 2016 og 2017 i samme vægtklasse.

Pielieshenko blev dog senere udelukket for afleveret en positiv dopingtest i 2018. Siden har han ikke deltaget i nogle konkurrencer.