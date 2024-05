Det kan godt være, at de ikke vandt, men det gjorde alligevel en stor forskel.

Makkerparret Jesper Groth og Laurits Emanuel er som duoen Fyr & Flamme tilbage med et nyt album, og takket være deres deltagelse i Eurovision i 2021, har de fået fans i hele verden. Men ville de gøre det hele igen?

Det er tre år siden, at Fyr og Flamme vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Øve os på hinanden' ovenpå gennembruddet med sange som 'Menneskeforbruger' og 'Kamæleon'.

I dag er de klar med deres andet album, 'Himmel og helvede', og det er ikke tilfældigt, at der skulle gå tre år.

Fyr & Flamme backstage på Jelling Musikfestival. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Fyr & Flamme backstage på Jelling Musikfestival. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Jeg tror, vi nød lige at slå bremserne i, da den første støv havde lagt sig,« fortæller Laurits Emanuel, da B.T. møder Fyr & Flamme på årets Jelling Musikfestival.

Han fortsætter:

»Vi var nogle af dem, der var glade for, at landet var lukket ned, da vi første gang skulle have været ude og spille, så vi kunne nå at få os selv med. Da vi så kom ud og fik spillet, var det rart at finde ud af, hvad vi så egentlig ville.«

Laurits Emanuel fortæller videre, at han i begyndelsen tænkte, at det var godt, at han ikke var 21 år, da det hele eksploderede.

»Men når jeg kigger tilbage, gik det helt klart også for hurtigt for en mand midt i 30erne. Det var vildt, og derfor også godt, at vi har haft – og fortsat har – hinanden.«

Selvom deres Eurovision-deltagelse i dag altså lægger tre år tilbage, har de ikke helt sluppet det.

Jesper Groth var nemlig i år en del af den danske fagjury, der skulle være med til at give de danske jurypoint.

Han var dog ikke med i Malmø, fortæller han.

Fyr & Flamme på Teltscenen på Jelling Musikfestival søndag den 26. maj. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Fyr & Flamme på Teltscenen på Jelling Musikfestival søndag den 26. maj. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Nej, jeg var inviteret med de andre jurymedlemmer ind og se det i et mørkt og hemmeligt lokale ude på Danmarks Radio. Man må jo ikke få nogen påvirkning udefra, så jeg vidste heller ikke, hvem de andre var.«

Han fortsætter:

»Det var jeg meget beæret over. Min hjerne er jo meget poporienteret og knap så meget pastiche og strip og sådan noget … Så jeg ville gerne deltage i juryen.«

Så I var ikke i Malmø og følge det kaotiske show helt tæt på?

»Nej, det er ikke noget, jeg aktivt vil søge,« fortæller Laurits Emanuel og fortsætter:

»Vi har prøvet at være i det, og det var virkelig en stor oplevelse, men netop også et cirkus, vi i den grad var klar til at komme ud af. Jeg tror heller ikke, at Saba skal til grandprix eller Eurovision næste år. Det er en pissefed og vild ting at være med til, men altså..«

Så kunne I finde på at være med igen?

»Det har jeg sagt nej til, og det er også det mest behagelige svar at give dig,« lyder det fra Jesper Groth, der tilføjer:

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Laurits skriver jo fantastisk popmusik, så hvem ved. Det kan være, at vi – eller Laurits – kunne aflevere noget til en anden artist en dag, og så var man lidt mere i baggrunden omkring det.«

Han fortsætter:

»Lige nu savner jeg ikke at skulle rushe igennem det samme cirkus som i 2021, fordi vi har et band, der også kører.«

Jesper Groth understreger dog, at de er klar over, hvor meget Eurovision har betydet for deres karriere.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Vi kan mærke, at turen til Eurovision har gjort, at vi lige har sendt LP'er (Deres nye album, red.) til alle mulige obskure lande.«

Fyr og Flamme har nu en række festivalkoncerter foran sig i løbet af sommeren.

De har ikke lige så meget fart på som i 2021, men det er de faktisk glade for.

»Det har fundet et leje igen, og jeg synes, vi nu er et naturligt sted, hvor vi ved, hvad vi kan forvente. Vi forstår, hvem der er kernefans, og hvem der ikke bare er hoppet med på en ny trend,« lyder det fra Laurits Emanuel, der slutter:

»Så nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi kan gøre det her til en langtidsholdbar ting.«

