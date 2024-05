En stor del af danmarkskortet er på DMIs hjemmeside i disse timer malet gult.

Den gule farve betyder voldsomt vejr og signalerer et varsel om kraftig regn og lokale skybrud.

På Bornholm er farven blå. Men det betyder altså ikke, at bornholmerne kan gå fri for det våde vejr.

Her vurderer DMI nemlig nu, at der er risiko for torden. Varlet om tordenvejr begyndte allerede klokken 14 mandag. Og fortsætter helt ind til klokken 20.

Derudover kan der på Bornholm falde kraftige mængder af regn.

DMI varsler, at der vil kunne falde mellem 15 og 25 millimeter regn på bare 30 minutter.

TV 2 Bornholm skriver, at instituttet opfordrer til, at bilister tilpasser kørselshastigheden til vejrforholdene.

Og så skal man gå inden døre, hvis der begynder at slå lyn ned.