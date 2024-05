Marianne Borg-Hansen har ingen pæne ting at sige om sit tidligere elselskab Velkommen.

Kæmperegninger, fejl samt en hel række gebyrer, tillæg og uigennemskuelige poster, har ifølge Marianne efterladt hende forpustet og frustreret, og overfor B.T. har selskabet heller ikke villet uddybe, hvad regningen dækker over.

B.T. har af flere omgange forsøgt at få fat i Velkommen. De svarer over mail, men er ikke stillet op til interview for at forklare, blandt andet hvad deres gebyrer og poster betyder.

De siger dog, rækken af gebyrer og betalingsposter er der for at skabe gennemsigtighed.

Marianne Borg-Hansen har rettet henvendelse til Forbrugerrådet Tænk, som - du kan læse længere nede - stiller sig meget kritisk overfor det, elkunden har oplevet.

Eksempelvis viser en liste fra Marianne Borg-Hansens betalingsoversigt de poster, som skulle gøre hendes regning transparent:

Den indeholder betalingsservicegebyr, udbetalingsgebyr, faktureringsgebyr, netadministration, betaling timeafregnet, betaling timeafregnet flex, tillæg for månedlig betaling og a conto-betaling.

»Jeg tænker, det er fuldstændig uoverskueligt, hvad pengene går til,« siger Marianne Borg-Hansen.

Alligevel havde hun fanget en post i starten af april i år på 18.510,15 kroner, som var alt for høj.

Inden havde hun de tre foregående måneder betalt mellem 3.000 og 5.000 kroner.

På hendes betalingsservice i banken stod der, at hun denne måned skulle betale lidt over 4.000 kroner, men det blev altså en anden regning på mere end 18.000 kroner, der rent faktisk blev trukket, siger hun.

»Jeg rettede henvendelse for at få rettet fejlen, men så tog det stadig en god rum tid at få mine penge igen.«

Og selvom det var selskabets skyld, at der skulle tilbagebetales, opkrævede de stadig 75 kroner i et såkaldt udbetalingsgebyr.

»Jeg ved, det er et lille beløb, men til sidst handler det jo om princippet i det. Jeg har alene dårlige oplevelser med dem.«

Over Marianne Borg-Hansens tid som kunde har hun i hvert fald fire gange bedt om tilbagebetaling af egne penge på beløb af op til 25.000 kroner, hvor Velkommen har trukket et udbetalingsgebyr.

I disse tilfælde blev betalinger trukket - efter Borg-Hansens viden - efter reglerne og ikke som 18.000 kroner-fejlen.

Til B.T. lyder det fra selskabet, at Marianne Borg-Hansens a conto-regninger er baseret på hendes tidligere høje forbrug af el.

»Vi kan kun tage udgangspunkt i det oplyste forbrug, når vi beregner vores a conto-betaling,« lyder det blandt andet i en mail fra administrerende direktør Thomas Søgaard-Andersen.

Hos Forbrugerrådet Tænk er der klar melding til mulige fremtidige kunder i selskabet.

»Som det er nu, anbefaler vi ikke folk at blive kunder hos Velkommen. Det baserer vi blandt andet på afsløringerne i TV 2-programmet Operation X i 2023 om Velkommens meget uanstændige markedsføringsmetoder,« siger Christian Sand, der er seniorrådgiver hos forbrugerorganisationen.

I den konkrete sag med Marianne Borg-Hansen hæfter seniorrådgiveren sig ved to ting. Det første er, at det virker påfaldende, hvordan elselskaber generelt – herunder Velkommen – bruger uigennemskuelige gebyrer og tillæg.

»I sidste ende er forbrugeren jo taberen, når elmarkedets priser og produkter er uigennemsigtige. På betalingsoversigten er det meget svært at gennemskue, hvad der egentlig betales for. Hvad dækker netadministration for eksempel over?,« lyder det fra seniorrådgiveren.

Elmarkedet er svært at navigere i for kunderne, og det ødelægger konkurrencen, når det er svært at sammenligne selskaberne med hinanden, siger seniorrådgiveren.

Den anden ting, Christian Sand fremhæver, er, at a conto-betalingerne hos elselskaberne bør udfases.

»A conto-betalinger er vi meget kritiske overfor. Blandt andet fordi, forbrugerne simpelthen fungerer som rentefri bank for elselskaberne, når de betaler store a contobeløb forud.«

En oplevelse, Marianne Borg-Hansen kan nikke genkendende til.

»Det er jo mine penge, de nyder godt af at have stående.«

Hos Velkommen lyder svaret på, om de kunne være villige til at droppe a contobehandlinger:

»Nej, ikke umiddelbart,« udtaler Thomas Søgaard-Andersen i en mail.

Han slår fast, at de betaler leverandører forud, og derfor skal have a conto-betalinger for at høre en sund forretning.

Christian Sand påpeger dog, at der er flere eksempler på, at andre elselskaber nu dropper a contobehandlingerne, så forbrugere i stedet betaler for deres faktiske elforbrug måned for måned.

B.T. har spurgt Velkommen ind til fejlene i Marianne Borg-Hansens sag, samt de uigennemskuelige regninger:

Marianne siger, at der er trukket et acontobeløb 2. april 2024 på 18.510,15 kroner. Hvad siger I til, at der er begået den fejl?

»Ja, der er sket en beklagelig fejl i forbindelse med justeringen af hendes acontobeløb. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre oplevelsen for vores kunder, så den bliver bedst mulig,« lyder det fra Thomas Søgaard-Andersen.

Fra firmaets side undlader man dog af flere omgange at uddybe de mange gebyrer og poster på Marianne Borgs-Hansens regning trods flere henvendelser fra B.T. To gange efterspørger vi det til en presseperson over telefon, samt to gange per mail.

Efter B.Ts. henvendelse har Velkommen dog tilbagebetalt de 75 kroners udbetalingsgebyr for de mere end 18.000 kroner de trak. Noget, Marianne Borg-Hansen tidligere selv havde bedt om.

Marianne Borg-Hansens sag kommer i forlængelse af, at elselskaberne har været meget i vælten. Eksempelvis ønsker Konservative med opbakning fra regeringen at regulere markedet i højere grad.

