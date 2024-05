»Det er løgn, når hun fortæller, at jeg var med til at holde hende, mens hun blev omskåret. Hun lyver. Jeg har ikke haft noget med det at gøre.«

En 48-årig kvinde benægtede mandag formiddag i byretten i Glostrup kategorisk, at hun havde været til at tvinge sin dengang 12-årige niece til at blive omskåret i Somalia.

Sammen med pigens far er fasteren tiltalt for at have gennemtrumfet omskæringen af pigen et ukendt sted i Somalia i efteråret 2014. Begge nægter sig skyldige.

Oprindeligt havde Københavns Vestegns Politi også tiltalt pigens 93-årige farmor for at være den, der især havde presset på for at få omskæringen gennemført.

Mandag oplyste anklagerne dog, at straffesagen mod den gamle kvinde nu er blevet udskilt til senere, da hendes helbred ikke er godt.

Ifølge anklageskriftet blev den dengang 12-årige pige i efteråret 2014 med tvang og under anvendelse af magt pludselig tvunget ud af det hus, hvor hun opholdt sig i Somalia.

Herfra blev hun kørt til et andet hus, hvor hun blev placeret på et gulv og fastholdt af flere personer.

Pigen har ved en indenretslig forklaring i retten oplyst, at det var hendes farmor, der bestemte, at hun skulle hentes i huset for at blive omskåret.

Hun forklarede også, at hendes far havde godkendt omskæringen, og at hendes faster var med til at holde hende fast under den stærkt smertefulde omskæring.

Ifølge pigens forklaring holdt fasteren fast i hendes venstre arm og venstre ben, mens en anden holdt fast i hendes andet ben, så benene var spredte.

Og imens bad og tiggede hun sin farmor om, at de skulle lade være.

»Benene var trukket så langt fra hinanden, at jeg stadig har ondt i hofterne oven på det,« har den nu 20-årige kvinde forklaret i retten.

En retsmedicinsk undersøgelse af hende har fastslået med sikkerhed, at hun er blevet udsat for kvindelig omskæring af den såkaldte type 1, hvor hele eller dele af klitoris bliver skåret bort.

Ved retssagens begyndelse afviste den tiltalte faster pure, at hun havde deltaget i omskæringen, som hun angiveligt intet kendte til og først hørte om et par år efter.

Hun kunne ikke give nogen forklaring på, hvorfor niecen og hendes mor har fortalte politiet, at hun var med til at holde den dengang 12-årige pige fast under omskæringen.

»Jeg ved ikke, hvorfor hun lyver,« lød det fra fasteren i vidneskranken.

»Jeg fik at vide af hendes far, at hun var blevet omskåret, men ellers kender jeg ikke noget til det,« forsikrede hun.

Omskæring af piger og kvinder har siden 2003 været forbudt i Danmark. Det gælder også, hvis forældre lader deres datter blive omskåret i udlandet.

Det kan ifølge straffelovens paragraf 254a udløse op til seks års fængsel – i alvorlige tilfælde helt op til 10 år.

Netop Somalia er ifølge FNs børneorganisation UNICEF det land i verden, hvor omskæring af kvinder er mest udbredt. Hele 98 procent af pigerne bliver ifølge organisationen omskåret, når de er mellem fem og 11 år gamle.

Det sker typisk af kulturelle grunde for at give kvinden mindre sexlyst som voksen.

I alt skønnes 230 millioner kvinder og piger i Afrika, Mellemøsten og Asien at have været udsat for omskæring.