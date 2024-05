Med under to uger til Europa-Parlamentsvalget, har en af Alternativets kandidater pludselig valgt at trække sig.

Det skriver partiet mandag aften i en pressemeddelelse.

Det er den dansk-russiske Irina Bjørnø, der ikke længere er blandt partiets kandidater til det kommende valg.

»Den medieinteresse, der er for min person og mit ophav, skal ikke stå i vejen for den bæredygtige fremtid jeg tror på, så derfor har jeg valgt at trække mig som EP-kandidat,' lyder det fra Irina Bjørnø i pressemeddelelsen.

Blandt andet Ekstra Bladet har kunnet beskrive, hvordan Bjørnø er formand for en forening, der modtager støtte fra en russisk statskontrolleret organisation, som fortsat er på EU's sanktionsliste.

Tilbage i 2022 kunne mediet Frihedsbrevet beskrive Irina Bjørnøs forbindelse til organisationen Eurasian People’s Assembly, der har hovedkvarter i Moskva.

Her beskrev en ekspert over for Frihedsbrevet, at organisationen er Ruslands forlængede arm i Europa og desuden 'antidemokratisk i vores forståelse af demokrati med fokus på personlige rettigheder og friheder'.

Irina Bjørnø beskrev sig dengang selv som 'æresmedlem' af organisationen, der omfatter en række personer forbundne til det russiske statsapparat.

Alternativet skriver i pressemeddelsen, at partiets hovedbestyrelse er gået ind i sagerne, og har været i kontakt med »en relevant myndighed om sagen, som ikke fandt anledning til bekymring. Hovedbestyrelsen udtalte herefter fuld tillid til Irina og hendes kandidatur.«

Irina Bjørnø valgte dog alligevel at trække sig som kandidat for partiet.

Bjørnø har af flere omgange været kandidat for Alternativet både lokalt, til Folketinget og nu senest til Europa-Parlamentsvalget.