Restauranterne Geranium og Noma beholder deres tre michelinstjerner, mens restaurant Jordnær går fra to til tre stjerner.

Det står klart under uddelingen af michelinstjerner til nordiske restauranter mandag aften.

Uddelingen afvikles i den finske hovedstad, Helsinki.

Der lyder stor jubel fra salen, og en tydelig rørt køkkenchef Eric Vilgaard træder op på scenen, da Jordnærs navn råbes op.

– Det her er som et eventyr, siger han.

Alle tre restauranter har det til fælles, at de ligger i Københavnsområdet.

Michelinguiden, som står bag aftenens arrangement, uddeler både én, to og tre stjerner til restauranterne.

Tre stjerner indikerer, at en restaurant er "værd at rejse efter".

Uddelingen sker på baggrund af de tilbagemeldinger, som kommer fra madanmeldere fra Michelinguiden. De kaldes "inspektører" og optræder anonymt, når de er ude at spise.

De har brugt det seneste år på at rejse rundt til restauranter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island for at udpege de bedste af de bedste i de fem landes gastronomiske verden.

Foruden Jordnær er den norske restaurant Re-Naa ny på listen over trestjernede restauranter.

– Vi er den fucking første restaurant uden for Oslo, der får tre michelinstjerner. Tusind tak, lyder det fra kok Sven Erik Renaa, der ejer restauranten.

Han takker sit hold derhjemme på restauranten i Stavanger og beder dem åbne en flaske champagne.

Tidligere på aftenen blev det desuden annonceret, at danske Aure får sin første michelinstjerne.

Bag restauranten står Nicky Arendtsen, der i samme ombæring modtog prisen som "Årets unge kok".

Derfor var det også en tydeligt berørt ung mand, der trådte op på scenen i Helsinki mandag aften.

– Se på mig, siger han adspurgt, hvordan det føles.

Aure ligger i København og åbnede i marts.

/ritzau/