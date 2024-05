Nedturen fortsætter for Copenhagen Pride, der de seneste par måneder har blødt sponsorer.

Og nu trækker endnu en stor virksomhed sig fra priden.

Denne gang er det Matas, der vender priden ryggen.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Mediet har fået et skriftligt citat fra skønhedskoncernens kommunikationsansvarlige, Rikke Wolff, der understreger, at Matas har som mærkesag at støtte op om inklusion og diversitet.

Matas har trukket sig fra paraden. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Matas har trukket sig fra paraden. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er en dagsorden, som vi synes fortjener fuld fokus, og som ikke skal trænges i baggrunden af andre dagsordener. Derfor har vi besluttet ikke at være partner med Copenhagen Pride i år og har i stedet fundet andre samarbejdspartnere,« skriver Rikke Wolff.

Historien melder ind til videre ikke noget om, hvilke andre samarbejdspartnere Matas har fundet.

Tidligere har virksomheder som Danske Bank, Google, Novo Nordisk, Mærsk og Netto besluttet at stoppe samarbejdet, ligesom organisationer som Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening også har trukket stikket.

I alt har nu 18 sponsorer meldt ud, at de vil stoppe deres støtte.

Det var i februar, at sagen begyndte, da Copenhagen Pride i en pressemeddelelse meldte, at de ville forhøre sig hos deres samarbejdspartnere om deres engagement i Israel og Palæstina.

Gav sponsorerne ikke tilfredsstillende svar, ville man stoppe samarbejdet.

Men initiativet blev mødt med så meget kritik, at man aldrig nåede at komme så langt. Et par uger efter var man ude at undskylde for pressemeddelelsen.

Men det var for sent, og Copenhagen Pride begyndte i maj at bløde sponsorer.

I maj stoppede Lars Henriksen som politisk forperson i organisationen efter 15 år på posten.