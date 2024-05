Alternativets Petar Socevic blev torsdag eftermiddag smidt ud af en politisk debat, som han ellers skulle have deltaget i.

Organisationen DEO (Demokrati i Europa) afholdt debatten, der fandt sted på Dokk1 i Aarhus.

»DEO's paneldebatter er naturligvis åbne for alle kandidater uanset deres oprindelse eller politiske holdninger. Det gælder dog for alle, at man skal respektere moderatorens rolle, som den der styrer talerrækken og den, der sikrer, at alle kan komme til orde,« skriver DEOs debatchef Tina Mensel til B.T. og fortsætter:

»For første gang i næsten 20 år har vi måttet bede en kandidat om at forlade et arrangement på grund af dårlig opførsel og en overfusning af vores moderator«.

Der findes to helt forskellige versioner af, hvorfor Petar Socevic blev smidt ud. Den ene version kommer fra Petar Socevic selv. Den anden kommer fra alle andre kilder, som B.T. har talt med.

Petar Socevic bekræfter overfor B.T. at han blev smidt ud. Over kommunikationstjenesten Messenger skriver han, at han mener årsagen er »etnisk betinget«. Det vender vi tilbage til.

Derudover har B.T. har talt med adskillige kilder, som var til stede ved debatten i Dokk1 i Aarhus.

Flere kilder forklarer, at selve optrinet i virkeligheden har rod i en helt anden debat, som fandt sted nogle dage før. Her var det også DEO, der afholdt debatten, og Petar Socevic var med.

Til sidst i den debat fik Petar Socevic mikrofonen og ville ifølge kilderne ikke aflevere den igen. Derfor tog DEOs ordstyrer mikrofonen fra ham igen.

Det optrin fik en person, som Petar Socevic havde med, optaget med sin telefon fra publikumsrækkerne, og en video blev herefter lagt på Petar Socevics TikTok-profil.

Her kunne man se mikrofonen blive vristet fra Petar Socevic. Han havde desuden selv kommenteret videoen med en ordlyd om, at »ordstyreren ikke var fan af hans udlægning«.

Videoen er nu fjernet, men i skrivende stund kan man stadig se på google, at den har ligget på Socevics TikTok-profil.

Kort inden debatten i Aarhus nogle dage efter opdager DEO, at Petar Socevic har lagt en video op på TikTok af det tidligere arrangement og beder ham om at fjerne den. I modsat fald bliver han udelukket fra debatten.

Der opstår herefter et skænderi, og det ender med, at Socevic udelukkes.

Da Socevic får besked om det, går han op på scenen og griber mikrofonen. Han begynder i tiltagende højt stemmeleje at brokke sig over, at han er blevet bedt om at forlade stedet.

Her er kilderne uenige om, hvor længe Petar Socevic står på scenen. En kilde siger for eksempel »et par minutter«. En anden siger »op til ti minutter«.

Alle kilder er dog enige om, at Socevic ikke vil forlade scenen. Heller ikke da publikum begynder at råbe »buuuh« og »gå nu ned«.

Til sidst træder Dansk Folkepartis kandidat Michael Nedersøe op på scenen og taler med Socevic, der til sidst forlader scenen og går.

»Han var meget aggressiv. På vej ned fra scenen kan jeg høre, at han så siger »racist« eller »fascist« til den kvindelige moderator,« siger Michael Nedersøe, som fortsætter:

»Men jeg oplevede altså intet racistisk til den debat.«

Petar Socevic afviser at have sagt hverken »racist« eller »fascist« til DEOs ordstyrer.

Han forklarer, at han i stedet sagde »racistisk«. Han skriver til B.T., at han valgte det ord på grund af det, han kalder »illegitim udelukkelse« fra debatten.

Også SFs kandidat Thue Grum-Schwensen var til stede ved debatten.

»Han stiller sig jo op på scenen og begynder at råbe og skrige. Det så meget voldsomt ud. Hele salen råbte, at han skulle gå ned,« siger han og uddyber, at det var svært at høre, hvad Socevic egentlig sagde oppe fra scenen.

Moderaternes kandidat Frederik Lau Petersen har haft en helt tilsvarende oplevelse.

»Han går op på scenen og begynder at forstyrre rummet. Tonelejet bliver højere og højere. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan have en almindelig dialog, men det sker på den måde her, hvor han stormer op på scenen,« siger Frederik Lau Petersen.

B.T. har overfor Petar Socevic skitseret, hvad kilderne fortæller om episoden i Dokk1 i Aarhus.

Han har dog en helt anden forklaring på, hvorfor han blev smidt ud. Han oplyser desuden, at han og hans kampagnestab har indgivet en klage over forløbet.

»Derudover kan jeg også nævne, at min kampagnestab og jeg den 24. maj kl. 12.25 har klaget til EU pga. DEO’s holdningsbaserede og etnisk betingede udelukkelse fra en demokratisk debat, eftersom at DEO modtager økonomiske midler fra EU og dermed skal leve op til de demokratiske spilleregler,« skriver han.

Ifølge Petar Socevic blev han smidt ud klokken 17.02 fra debatten af en af to årsager.

»Jeg kan kun se, at det enten skulle være pga. min holdning til folkedrabet i Palæstina eller som følge af, at jeg er minoritetsdansker,« siger Socevic.

Han forklarer, at han umiddelbart inden debatten foreslog, at debatten også kom til at handle om konflikten mellem Israel og Hamas, hvor Socevic har den holdning, at Israel udfører folkedrab på indbyggerne i Gaza.

Da B.T. efterfølgende forelægger Petar Socevic den udlægning, som alle andre kilder end han selv har, svarer han følgende:

»Alt andet er fra ordstyrerens/DEO’s side et forsøg på at bortforklare en holdningsbaseret og etnisk betinget udelukkelse fra en demokratisk debat, som jeg længe har været inviteret til,« skriver han.

Det afviser DEO.

»DEO's paneldebatter er naturligvis åbne for alle kandidater uanset deres oprindelse eller politiske holdninger,« skriver debatchef Tina Mensel.

Hun siger også, at debatten om Israels konflikt i Gaza har været diskuteret flere gange.

»Krigen i Gaza har været diskuteret ved mange af vores arrangementer uden problemer – også til den pågældende debat i Aarhus.«

