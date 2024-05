Tårerne tittede frem på en af FC Københavns største profiler i minutterne efter det uafgjorte resultat mod FC Nordsjælland.

I sig selv lyder det ikke unormalt, men sandheden er, at Parken var kulisse for bizarre scener, der undrede panelet i B.T.s podcast 'Ugens Rapport.' Du kan lytte til afsnittet i bunden af artiklen.

»En kæmpe personlighed takkede af i dansk fodbold... Troede han!« lyder det fra sportschef Lasse Vøge, da snakken falder på FCKs Kamil Grabara.

Det har længe været en kendsgerning, at den polske målmand skifter til tyske Wolfsburg på den anden side af sommerferien, og søndag eftermiddag lignede han en mand, der optrådte for københavnerne for allersidste gang.

Hvad han muligvis havde glemt var dog, at FCK skal spille i Parken igen på fredag, når det gælder den sidste europæiske billet mod Randers.

Og det får panelet til at lette på smilebåndet i 'Ugens Rapport,' da Grabara fik en kæmpe hyldest af FCKs trofaste fans fra Sektion 12.

Grabara blev overdynget med arbejdshandsker undervejs i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Lasse Vøge Vis mere Grabara blev overdynget med arbejdshandsker undervejs i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Lasse Vøge

»Han står alene og klapper ned mod tribunen, der er billeder på storskærmen, hvor vi kan se tårerne i den ellers så hårde polaks øjne,« fortæller Lasse Vøge.

»Så sidder vi på pressepladserne og tænker ‘makker, du skal spille igen i Parken på fredag, det er overhovedet ikke et farvel, det er akavet.’«

Om der er planer om en udskiftning på målmandsposten mod Randers er selvfølgelig umuligt at spå om – men ikke desto mindre vakte scenen gevaldigt opsigt på en dag, hvor FC Midtjylland blev dansk mester efter et hæsblæsende drama.

Det kan du læse mere om her. Vil du til gengæld læse mere om FCKs kamp mod FC Nordsjælland, kan du klikke her.