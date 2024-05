Sofie Linde har i år fået nyt sommerjob.

Den populære tv-vært er blevet hyret som konferencier på årets Jelling Musikfestival, og her har hun hele weekenden indledt koncerterne på en helt særlig måde.

(Se hvordan i videoen øverst)

»Vi har en lille tradition her på scenen,« lød det fra Sofie Linde, da hun søndag aften præsenterede sin sidste koncert på Teltscenen.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»De fleste af jer kender den nok,« fortsatte hun og fik endnu engang publikum til at række en hånd i vejret og gentage hendes ord:

»Jeg lover,« startede Sofie Linde og publikum gentog »JEG LOVER!«

»At have en fest.«

»AT HAVE EN FEST!«

»På den fede måde..«

»PÅ DEN FEDE MÅDE!«

»Hvor jeg passer på mig selv..«

»HVOR JEG PASSER PÅ MIG SELV!«

»Og alle mine venner omkring mig..«

»OG ALLE MINE VENNER OMKRING MIG!«

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Sofie Linde er helt ny på Jelling Musikfestival

Ifølge Vejle Amts Folkeblad indledte hun festivalens allerførste koncert torsdag med netop at erklære, at hun havde ambitioner om, at hendes scene skulle være den bedste.

Se Sofie Lindes publikum-ed øverst i artiklen.