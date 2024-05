Hovederne er rullet. Et efter et. På meget kort tid.

»Putins tålmodighed slap endelig op,« som Storbritanniens tidligere forsvarsattaché i Moskva John Foreman siger.

Det gør han til The Guardian om det bemærkelsesværdig opgør, der ser ud til at være i gang mellem den russiske sikkerhedstjeneste FSB og landets militære top.

Mediet kalder, hvad der er i gang, for en udrensning,

»FSB har langt om længe sat tænderne i forsvarsministeriet og generalstaben,« siger førnævnte John Foreman.

Hele fem topskikkelser er herfra blevet anholdt inden for bare en måned. Den overordnede anklage mod dem alle er misbrug af enorme pengesummer.

Derudover har den mangeårige forsvarsminister Sergej Sjojgu mistet sit job.

Og det skulle være en omfattende korruption i forsvarsministeriet, som FSB en gang for alle har sat sig for at udrydde.

The Moscow Times har ligeledes beskrevet det, der i øjeblikket sker.

»Der er en voldsom oprydning i gang,« siger en kilde fra Kreml til mediet:

»FSB er ved at luge ud i Sjojgus hold. Den form for operation kan kun blive ført ud i livet med godkendelse fra allerhøjeste sted.«

Og her peger pilen altså på præsident Vladimir Putin, der selv har en baggrund i netop FSB, inden han trådte ind på den politiske scene.'

Vladimir Putin var chef for FSB, inden han blev præsident. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix

Nu skal forsvarsministeriet strømlines, lyder det fra flere kilder til både The Guardian og til The Moscow Times, der begge skriver, at Sergej Sjojgu gennem årene havde held med at holde FSB stangen.

Nu er den barriere altså væk, og alle er tilsyneladende i skudlinjen.

»FSB bliver stadig mere magtfuld. De sidder i øjeblikket med alle kortene, og nu strammer de skruen,« som en tidligere embedsmand i forsvarsministeriet siger til The Guardian.

Den nye forsvarsminister, Andrej Belousov, er økonom, hvilket også er et tegn på, at der skal styr på økonomien, lyder det.

Samtidig skal ministeriet effektiviseres, og produktionen af krigsmateriel skal strømlines.

En embedsmand fra Kreml siger til The Moscow Times, at FSBs angreb slet ikke er slut endnu. At det kan ende med den største udrensning nogensinde i moderne russisk historie.

»Det er stadig lang tid til, at det er slut. Flere arrestationer venter,« siger vedkommende:

»Jeg tror, at mod slutningen af året, vil dusinvis, måske hundredvis, af folk af forskellig rang i forsvarsministeriet være blevet arresteret.«

Så sent som i sidste uge afviste man i Kreml, der sker noget særligt i øjeblikket.

»Kampen mod korruption er konstant. Det er ikke en kampagne, det er altid i gang,« sagde Putin-talsmanden Dmitrij Peskov.