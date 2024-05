Norske Marie Sæther Østbo har været sporløst forsvundet i mere end seks år.

Nu indstiller politiet efterforskningen, skriver Stavanger Aftenblad ifølge Dagbladet.

I 2023 blev en mand ellers mistænkt for mord, men nu er sagen altså blevet henlagt. Norsk politi indstiller sagen, fordi de ikke kan etablere kontakt med politiet i Sydafrika, skriver medierne.

»Vi mener, at der er overvejende sandsynlighed for, at Østbo blev udsat for en kriminel handling,« sagde politianklager ved Kripos til mediet i januar sidste år.

Den unge kvinde forsvandt på en strand i Sydafrika, da hun var ude at rejse med sin skole, hvor der blev fundet en telefon og et par sko. Hun blev senere også fanget på overvågningskameraer blot hundrede meter fra det hotel, hun boede på.

Siden har der ikke været nogen spor af Marie Sæther Østbo.

Tidligere har hendes far rettet kritik mod både det norske og sydafrikanske politi for deres efterforskning af datterens forsvinden.

Politiet har nemlig arbejdet med to teorier: Enten blev hun kidnappet på stranden, eller også drev hun væk med strømmen. Hendes far, Atle Østbø, har dog aldrig været i tvivl om, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

»Der er sket noget kriminelt, i og med at hun ikke kom tilbage på hotellet. Marie ville aldrig være stukket af,« sagde Atle Østbø til NRK.

Marie Sæther Østbø blev sidst set i live i 18. april 2018. Vidner så hende på stranden i den sydafrikanske by Sedgefield.