Særligt sygeplejersker er nødsaget til at gøre det.

De sender deres syge børn i daginstitution, fordi de ikke kan blive hjemme hos de små dryppende næser. Og det er der flere årsager til.

B.T. har tidligere beskrevet en undersøgelse foretaget af Norstat på vegne af Akademikerbladet, der viser, at 56 procent af de adspurgte fædre og mødre har sendt deres børn afsted på trods af en dryppende næse, lidt feber eller ondt i maven.

Det vil sige, at hver fjerde forælder har afleveret en potentiel smittespreder i løbet af det seneste år.

Formand for Forældrenes Landsforening (FOLA), Signe Nielsen, fremhæver særligt ét erhverv.

Nemlig sygeplejerskerne.

Og det billede kan Dansk Sygeplejeråd nikke genkende til.

»Sygeplejersker med hjemmeboende børn står ligesom alle andre familier med udfordringerne ved at få familie- og arbejdsliv til at gå op. Men de arbejder i et ekstremt presset sundhedsvæsen, hvor der flere steder mangler kolleger, og det kan derfor være svært eller umuligt at få en vikar eller kollega til at tage vagt ved fravær,« siger de i et skriftligt svar til B.T. og tilføjer:

»Det pres kan desværre ende på den enkelte sygeplejerske, der har behov for at have fravær til at passe et sygt barn. Vi hører fra medlemmer, at særligt barns 2. sygedag kan give udfordringer, og sygeplejerskerne kan blive bedt om at udvise ekstra fleksibilitet for at få fraværet til at gå op med forholdene på arbejdsstedet.«

Ifølge undersøgelsen er kvinderne også dem, der oftest har afleveret et barn med sygdom. Tallene viser således, at hver tredje kvinde har gjort det, hvor kun hver femte mand har svaret ja.

Det er særligt de 35-39-årige forældre, der har afleveret deres syge børn i daginstitutioner.

Men når børnene bliver sendt i vuggestue, børnehave eller skole med sygdom, så smitter de medarbejderne og deres legekammerater, som smitter deres egne forældre. Og så kan sygdommen ellers bare få lov til at sprede sig.

»Vi er et samfund, der ikke har haft fokus på det her område. Vi er det sidste land i Norden, hvor familier ikke har ret til at blive hjemme, når børnene er syge. Og det sker på samme tid med, at vi bliver opfordret til at få flere børn. Det hænger jo ikke sammen,« siger formand for FOLA, Signe Nielsen.

