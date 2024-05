Det kunne fungere som en ostehøvl i høj fart.

Sådan fortæller Heidi Eskerod om det opsigtsvækkende fund, hendes 11-årige datter forleden gjorde i en skov nord for Hovedgård i Midtjylland.

Det skriver TV2 Østjylland.

Heidi Eskerods datter, Angelica Eskerod, gik en tur i skoven med sin ven, mens de trak deres cykler op ad en populær sti i skovområdet.

Kender du til denne eller lignende sager? Så hører B.T. gerne fra dig. Send os en email på 1929@bt.dk.

Her fangede et glimtende syn deres opmærksomhed. Det viste sig at være en fiskesnøre spændt op mellem to træer i 140 centimeters højde, som var tæt på at være usynlig.

Børnene blev nervøse for, at andre kunne komme til at overse den usynlige 'fælde' og skar derfor snøren over med en skarp sodavandsdåse, som de fandt i en skraldespand.

Heidi Eskerod bider mærke i, at stien er meget populær hos løbere og cyklister om sommeren, som muligvis kunne have svært ved at se snøren i høj fart.

»Det er sådan en makaber ting at gøre. Jeg tænker, at det nærmest ville fungere som en ostehøvl, hvis man kommer i høj fart,« siger hun til TV2.

Sydøstjyllands Politi mindes ikke at have modtaget en lignende anmeldelse før. De opfordrer til, at man fjerner fiskesnøren og kontakter politiet, hvis man støder på lignende tilfælde.