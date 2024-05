Hun havde registreret årsindkomst på lidt over 50.000 kroner som takeaway-medarbejder.

Men boede i et luksushus, rejste verden tynd, kørte i en Mercedes E-klasse – Ja, alene betalingen til sønnens luksusbørnehave oversteg hendes årsindkomst.

42-årige Jian Weng havde set sig lun på flere af Londons dyreste villaer i velhaverbydelen Hampstead Heath. En af dem havde en swimmingpool. En anden kunne byde på en hjemmebiograf og et fitnesscenter, skriver Sky News.

Pris: Langt over 100 millioner kroner.

Men det gav Jian Wen noget af et forklaringsproblem, for hun kunne ikke redegøre for, hvor alle de mange dejlige penge kom fra, så politiet begyndte at efterforske, om der var ugler i mosen.

Det førte til en ransagning af Wens hjem – hvor der blev gjort et historisk fund.

Hjemme hos den kinesiske takeaway-arbejder fandt Londons Metropolitan Police mere end 61.000 bitcoin i digitale tegnebøger, som blev beslaglagt.

Det er den største beslaglæggelse af kryptovaluta i Storbritannien nogensinde.

Her ses Jian Wen under et besøg hos chokoladeproducenten Lindt i Schweiz. Foto: Metropolitan Police

Da ransagningen fandt sted i oktober 2018 var de mange bitcoin allerede 10 milliarder kroner værd. Med dagens kurs ville de have en værdi af svimlende sum af 26 milliarder kroner.

Det viste sig, at de mange bitcoin stammede fra et kæmpe investeringssvindelnummer, som blev udført i Kina mellem 2014 og 2017.

Jian Wen stod ikke bag selve svindlen, men blev brugt som såkaldt muldvarp ved at købe kryptovaluta for milliarder og smugle dem ud af Kina med henblik på at hvidvaske pengene og skjule, hvor de kom fra.

Pengene var også med til at sponsorere Jian Wens overklasseliv med ejendomme i både London, Toscana og Dubai, luksusrejser over hele verden og shopping af dyrt designertøj i stormagasinet Harrods i London.

»Jeg er ikke i tvivl om, at du kom til at nyde din søde tilværelse,« sagde dommer Sally-Ann Hales, da Jian Wen fredag modtog sin dom.

Jian Wen levede et sødt overklasseliv, selvom hendes årsindtægt som takeaway-medarbejder var på lidt over 50.000 kroner. Foto: Metropolitan Police

»Beviserne viser, at du og i nogen grad også medlemmer af din familie, blev generøst belønnet for dine tjenester (hjælp med at hvidvaske de mange milliarder kroner, red.),« fortsatte dommeren.

Selvom retten kun fandt beviser for, at Jian Wen havde deltaget i hvidvask af 150 bitcoin – til en værdi af knap 70 millioner kroner – var det nok til at idømme hende en fængselsstraf på seks år og otte måneder.

Den 42-årige kineser indrømmede, at hun var involveret i handel med kryptovaluta, men hævder, at hun ikke havde mistanke om, at der foregik noget kriminelt.

Jian Wen overvejer at appellere dommen.