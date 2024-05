Kørte Tom Hagen 89 kilometer i sin bil den dag, hans hustru blev kidnappet, eller ej?

Det spørgsmål har meldt sig, efter at en ansat ved det norske Statens Vegvesen er blevet afsløret i at have fiflet med tallene i en række kriminalsager.

Den pågældende, en mand i 50'erne, er tiltalt for at have manipuleret med færdselsdata i forbindelse med 12 trafikulykker i perioden mellem 2015 og 2019.

Han er også tiltalt for at have fabrikeret oplysninger om kørelængder i to drabssager.

Én af dem er sagen om den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Ifølge avisen nægter den pågældende sig skyldig.

Det er nu mere end fem et halv år siden, at den norske milliardærfrue forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo.

Tom Hagen er stadig sigtet i sagen. Foto: Arkivfoto: Torbjørn Olsen/EPA/Ritzau Scanpix

Anne Elisabeth Hagen var gift med Tom Hagen, en af Norge rigeste mænd, da hun 31. oktober 2018 pludselig forsvandt.

Da Tom Hagen kom hjem for at spise frokost klokken 13, var hun væk.

Eneste spor var en seddel med krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

Derfor arbejdede norsk politi længe ud fra den teori, at der var tale om en bortførsel.

Senere rettede efterforskerne imidlertid blikket mod ægtemanden, som blev sigtet for drab på hustruen.

Anklager, han gennem hele forløbet har nægtet.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Sagen om den ansatte i Statens Vegvesen, den norske pendant til vores hjemlige Vejdirektoratet, er interessant i relation til Hagen-sagen, fordi den kan ændre billedet af, hvor rigmanden var og hvornår.

Det var her fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo, at milliardærfruen forsvandt. Foto: Foto: Terje Pedersen/EPA/Ritzau Scanpix

Den tiltalte bistod politiet i efterforskningen og oplyste, at Tom Hagen havde kørt en strækning på 89 kilometer den dag, hans kone forsvandt.

Ifølge anklageskriftet fortiede den ansatte det faktum, at det ikke var muligt at aflæse, hvor mange kilometer Hagens bil havde kørt med det tilgængelige værktøj.

»Og for at få det til at se ud, som om det var lykkedes ham at sikre denne type data, ændrede han en aflæsningsrapport for køretøjet, så det fremgik, at den tilbagelagte strækning den 31. oktober 2018 var 89 km,« hedder det i anklageskriftet.

Noget lignende gør sig gældende i drabet på Janne Jemtland, hvor hendes ægtemand er blevet idømt 17 års fængsel.

Retssagen mod den ansatte i vejvæsenet begyndte mandag morgen, men blev forsinket, da den tiltale ikke mødte op.