Det var en fantastisk oplevelse at være til stede og se FCM vinde DM-guldet, siger Kristoffer Olsson.

Hvis det står til Kristoffer Olsson, så kommer han til at spille elitefodbold igen. Det siger FC Midtjylland-spilleren i et interview med det svenske medie Aftonbladet.

- Jeg har det skønt. Jeg kommer til at spille fodbold igen, siger Kristoffer Olsson til Aftonbladet.

For tre måneder siden blev Kristoffer Olsson ramt af flere blodpropper i hjernen, og det har været en dramatisk periode siden da.

- Der var tre uger, hvor jeg dybest set var ved at dø. Jeg var ikke kontaktbar, og det har jeg ingen minder om, siger Kristoffer Olsson.

Søndag var Kristoffer Olsson til stede, da FCM vandt det danske mesterskab, og det var en glædelig oplevelse for svenskeren.

- Det var en stemning, som jeg har savnet. At få set noget fodbold live og se vores hold, som jeg spiller på. Og alle, som jeg kender så godt.

- Det var fantastisk at høre tilhængerne synge om mig og holdet, og at vi var i stand til at vende det og gøre det til en guldkamp. Det var dejligt at være der, siger Kristoffer Olsson til Aftonbladet.

Mandag takkede Kristoffer Olsson ydermere i et opslag på Instagram for al den støtte, han oplevede på MCH Arena søndag.

- Jeg vil gerne sige tak til alle, som har tænkt på mig og for støtten i aftes og gennem denne hårde periode. Kærlighed til jer alle.

- Alle går gennem op- og nedture i livet og i fodbold. Så stolt af holdet, klubben, tilhængerne og alle omkring, skriver Kristoffer Olsson på Instagram.

/ritzau/