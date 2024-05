Midt i mesterskabsfejringen drønede Thomas Thomasberg pludselig op gennem tilskuerrækkerne.

Drivvåd og med en dunst af øl hængende flere meter efter sig havde FCM-cheftræneren et ærinde, som var vigtigere end at fejre det sensationelle mesterskab med sin stab og spillere.

»Det var min mor og far,« forklarer Thomasberg pressen, da han bliver spurgt ind til sin korte flugt fra banen.

FCM-trænerens far er aldrende og ser ikke så ofte fodbold fra stadion længere. Men efter lidt overtalelse fik Thomasberg ham overtalt til at møde op til, hvad der viste sig at blive en milepæl i sin søns trænerkarriere.

»Han ligger ikke ligefrem for døden, men jeg er ikke sikker på, han har så mange fodboldkampe live tilbage. Han tager dem derhjemme,« forklarer han og fortsætter:

»Han har selv været fodboldspiller, så det var bare en glæde, og jeg kunne da også se en tåre i hans øje, da jeg kom derop.«

Fra lægterne havde far Thomasberg netop overværet et sandt mesterstykke, orkestreret af sin søn, som sendte det danske mesterskab til Herning.

I et drama, som de færreste havde kunnet forestille sig på forhånd, vendte FCM 2-0 til 3-3, og med en hjælpende hånd fra AGF var det altså nok til at kunne lade sig krone som danske mestre.

Et historisk drama, som han og spillertruppen naturligvis fejrede med manér.

»Vi skal selvfølgelig have en rigtig god fest,« sagde han efter kampen.

»Vi kommer til at være oppe i rigtig mange timer, og det har vi også fortjent. Så kan jeg møde ind i morgen, tage til et møde tirsdag, og så kan jeg holde ferie,« fortalte den lykkelige cheftræner efter triumfen.

