Grevinde Alexandra kunne for nylig fortælle til Se&Hør, at hun havde skiftet navn sit mellemnavn fra Christina til Emiliah.

Og det er ikke kun på navnefronten, at der sker lidt i den tidligere prinsesses liv.

I weekenden deltog hun i Parkinson Unity Walk i København, og efterfølgende talte hun med Nyheder.dk om kærlighedslivet.

»Der er altid noget kørende, men dog ikke noget seriøst endnu,« lød det fra grevinde Alexandra.

Det er ikke meget, offentligheden har hørt om grevindens kærlighedsliv, siden hendes forhold til erhvervsmanden Nicolai Peitersen blev afslutet i 2023.

Det forhold sluttede 'prompte'.

»Grevinde Alexandra er blevet gjort bekendt med nogle kendsgerninger, som grevinden lægger kraftigt afstand til, og derfor har reageret prompte,« lød det fra hendes presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

I interviewet fortæller hun også lidt om sine to sønner, grev Nikolai og grev Felix, hvis kærester hun begge har mødt.

Grev Nikolai har i mange år dannet par med iværksætteren Benedikte Thoustrup. De to er netop vendt tilbage Australien, hvor de sidste år tilbragte et semester i forbindelse med deres uddannelse.

I februar blev det også bekræftet, at grev Felix var i et forhold med den dansk-chilenske skuespillerinde Mie Sofia Elers. Det skete, da han besøgte hende i Madrid, hvor hun studerer.

Grevinde Alexandra var fra 1995 til 2005 gift med prins Joachim og fra 2007 til 2015 med Martin Jørgensen.

Hun har i længere tid ligget i strid med sidstnævnte, som hun har stævnet for et større millionbeløb.

