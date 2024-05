De plejer at pryde sommerens vejboder og smørrebrødene i de danske hjem – men i år er der risiko for, at de må udeblive.

For lige nu ser det dystert ud for danske kartoffelavlere, der er i underskud af kartofler.

Det skriver TV2 Østjylland.

Peter Anker, der har været kartoffelavler i 30 år, fortæller, at han 'aldrig har oplevet noget lignende'.

»I år har været katastrofal. Vi er i kontakt med supermarkederne på daglig basis. Men de ved jo godt, at vi ikke kan trylle kartofler op ad jorden,« siger Peter Anker til TV2.

Peter Anker er medejer af Storehage Kartofler i Vestsjælland, der blandt andet producerer de populære Lammefjords- og Samsøkartofler.

Han fortæller, at kartoffelavlen er blevet betydeligt udfordret af den store mængde nedbør, der er faldet i løbet af efteråret og foråret.

For at kunne plante kartofler i jorden, skal man kunne køre på marken med en traktor – og det har været en udfordring, da jorden har været fuldstændig mættet med vand.

Manglen på danske kartofler har blandt andet betydet, at supermarkedskæden Coop er begyndt at storimportere kartofler fra Egypten, skriver TV2.

Det er ikke kun i år, men igennem en længere periode at kartoffelbranchen har været truet, fortæller Peter Anker. Alene i 2023 faldt hans egen produktion med 20 procent.

Nu har kartoffelavlerne dog fået en håndsrækning fra Landbrugsstyrelsen. De kartofler, der skal høstes næste år, skal normalt være lagt i jorden den 25. maj.

Avlerne har i stedet fået en ny deadline i starten af juni.