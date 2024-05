Europamesterskabet i Rom bliver uden Danmarks største atletikstjerne.

200 meter-profilen Ida Karstoft er løbet ind i nye problemer med sin drilske akillessene, og derfor melder hun nu afbud til EM i juni og til de kommende Diamond League-stævner.

Det oplyser lemvigeren på sin Instagram-profil.

»Det føles meget tungt lige nu, for jeg havde store drømme om EM, men jeg ved, at det – desværre – er den rette beslutning. OL er uden tvivl mit store mål for året, og jeg vil gøre alt for at optimere mine chancer til legene.«



»Derfor er jeg nødt til at træde et par skridt tilbage, og forhåbentlig har jeg nok tid – og point – til at være klar til OL senere på sæsonen.«

Ida Karstoft sikrede Danmark en sjælden atletikmedalje, da hun løb sig til bronze ved EM i München i 2022. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters Vis mere Ida Karstoft sikrede Danmark en sjælden atletikmedalje, da hun løb sig til bronze ved EM i München i 2022. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Sprinteren har haft store problemer med sin akillessene i de seneste år og har været nødsaget til at holde stævnepause på halvandet år.

I slutningen af marts gjorde hun dog et forrygende comeback med en sejr ved Florida Relays i amerikanske Gainesville, og to uger senere forbedrede hun sin danske 200 meter-rekord ved et stævne i USA.

Den hedder nu 22,6 sekunder – kun 0,03 sekunder fra en tid, der automatisk vil udløse kvalifikation til OL.

Alt tyder dog på, at tiden er nok til alligevel at sikre OL-adgang, og alternativt venter tre Diamond League-stævner i juli, hvor kravet kan løbes hjem.

Men bronzemedaljen fra 200-meteren fra EM i München i 2022 bliver altså ikke forsvaret.