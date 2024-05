Klokken var 21.22, da Sebastian Risbøl Jacobsen ringede hjem til sin kæreste. I timevis var han og en gruppe AGF-fans nødt til at blive på Brøndby Stadion på grund af optøjer ude på gaden.

Der blev både kastet romerlys og flasker efter udebanefansene, der fik sig en voldsom oplevelse.

Men lad os spole tiden tilbage til klokken 19 – cirka dér, hvor opgøret mellem AGF og Brøndby blev fløjtet af, og sidstnævnte tabte guldet på gulvet.

Flere gange blev det gentaget på stadion, at fansene kunne blive tilbageholdt i op mod en time. Men allerede efter en halv begyndte de at blive lukket ud.

»Folk går i panik og løber tilbage mod mig, men jeg kan ikke se hvorfor. Så kommer der glasflasker og romerlys mod os, og jeg er tæt på at få et lige i ansigtet,« fortæller Sebastian Risbøl, der var på Brøndby Stadion med sin far.

»Der lyder også klirren omkring os med glas, der rammer jorden og folk, der forsøger at undvige dem. Så bliver der råbt, at vi skal tilbage på stadion igen.«

Gruppen af fans blev presset tilbage i sikkerhed, mens politiet benyttede sig af tåregas for at få styr på situationen.

Flere af stadionvagterne blev også ramt af det undervejs.

Undervejs fik gruppen en melding om, at der endnu ikke var kontrol over situationen. At der stod folk uden for stadion, der holdt øje med dem.

Klokken 21 var der dog kommet godt nok styr på situationen, til at AGF-tilhængerne, der skulle tilbage til det jyske i busser, blev sendt ud.

Resten ventede yderligere.

»Der var mange børn iblandt stadigvæk. Jeg havde en bil stående i nærheden af stadion, og jeg var også bange for, at der var sket noget med den,« siger Sebastian Risbøl Jacobsen.

Derefter kom der en melding om, at gruppen ikke kunne tilbageholdes mere – men at det var på eget ansvar, hvis man forlod stadion.

»Der var en periode, hvor det var lidt mærkeligt. Man måtte godt gå ud, men vi havde ikke fået at vide, at det var sikkert. Det var på eget ansvar, men man vidste ikke, hvad det betød, og hvad risikoen var.«

Men så blev klokken 21.22 – og til sidst blev de så trætte af at vente, at de valgte at forlade stadion.

»Man er meget anspændt i den situation, enhver gule trøje gjorde mig nervøs, selvom de så fredelige ud,« fortæller han.

Det lykkedes dem at nå ned til bilen, som stod parkeret nogle hundrede meter fra stadion.

På vej derned nåede de forbi nogle salatfade, der stormede en gruppe mennesker tæt ved stadion.

»Vi skulle gå 200 meter ned til min bil. Det var virkelig uhyggeligt, når vi havde nerverne sådan ude på tøjet.«

Søndag aften oplyste Københavns Vestegns Politi, at der var anholdt tre personer i forbindelse med kampen, hvor politiet blev angrebet flere gange.

Mandag formiddag kom ordensmagten så med endnu en opdatering. Her var der talt 27 sager om vold og forsøg på vold mod politifolk.

Om episoden på stadion, hvor fansene måtte tilbageholdes, skriver de:

'Efter kampen blev AGF’s fans, som annonceret, tilbageholdt på Brøndby Stadion i en kortere periode. Da de med bus skulle forlade stadionet cirka en halv time efter kampen, blev de angrebet af uromagere, og de måtte søge tilbage til Brøndby Stadion for ly,' lyder det.

'Først efter flere timer var det muligt for dem at forlade området.'

