OB's chokerende nedrykning fra Superligaen får nu den første konsekvens.

Stribernes fodbolddirektør, svenske Björn Wesström, får sparket omgående. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»OB står foran en enormt vigtig periode. Vi har en klar ambition om at sikre en hurtig tilbagevenden til den bedste række, men det kommer ikke af sig selv,« siger OB-bestyrelsesformand Niels Thorborg og fortsætter:

»Det kommer til at kræve et ekstremt fokuseret arbejde af alle i klubben, og vi har vurderet, at der er brug for nye kræfter og en ny profil til at stå i spidsen for den sportslige afdeling.«

Björn Wesström er færdig på Fyn. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Björn Wesström er færdig på Fyn. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Björn Wesström anerkender fyringen efter det, han kalder en både 'spændende og udfordrende' periode i det fynske:

»Jeg er som mange andre ked af nedrykningen, men det skal ikke skygge for, at jeg har haft to et halvt spændende, udfordrende og langt hen ad vejen gode år her i OB.«

»Jeg er enig i, at det er bedst for begge parter, at vores veje skilles, og jeg ønsker klubben alt det bedste i fremtiden,« siger den afgående fodbolddirektør til klubbens hjemmeside.

Det oplyses samtidig, at Björn Wesströms afløser allerede vil blive præsenteret mandag. Ifølge B.T.s oplysninger blev det en kending af huset – Troels Bech – der overtager tjansen.

Det er første gang siden 1998, at OB rykker ud af Superligaen. Det sker efter en rædderlig sæson, hvor det blev andet blev til 15 kampe i træk uden sejr på hjemmebane.

