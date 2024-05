En kvinde er ifølge Københavns Politi i alvorlig fare, hvis en kontroversiel dokumentar med hende som hovedrolle bringes.

Alligevel vælger TV 2 at bringe dokumentaren – også selvom kvinden selv har gjort hvad hun kunne for at få dokumentaren stoppet. Hun har forsøgt at gå rettens vej for at få et forbud mod, at den blev vist.

Det afviste Østre Landsret mandag.

Nu fortæller tv-stationens nyhedsdirektør, Ulla Pors Nielsen, hvorfor hun har valgt at offentliggøre den.

»Det er både opsigtsvækkende og vanvittigt, hvad der udspiller sig på muldvarpens kontor undervejs i serien. Men vigtigst af alt, så får vi et helt unikt indblik i, hvordan den kriminelle underverden faktisk opererer i Danmark. Og hvordan den spiller sammen med det, man kunne kalde ’det pæne Danmark’,« forklarer Ulla Pors Nielsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Østre Landsret er der en alvorlig trussel mod kildens liv, som ifølge sikkerhedsfirmaet CERTA og Københavns Politi 'består', som det lyder i kendelsen.

Dog har Landsretten fundet det beviseligt, at personen, der medvirker i dokumentaren, var bekendt med disse sikkerhedsrisiko, da denne sagde ja til at medvirke.

Derfor mener retten ikke, at muldvarpen kan trække sit samtykke tilbage med en begrundelse om trusler.

I pressemeddelelsen udtaler nyhedsdirektøren, at man mener, at dokumentaren er væsentlig nok til, at det skal vægtes tungere end den sikkerhedsmæssige risiko, som hun løber.

»Dokumentarserien rykker ved vores barnetro på ordentlighed og redelighed i det danske samfund. Jeg mindes ikke at have set noget lignende. Jeg er stolt af den vigtighed og væsentlighed, programmerne har, og jeg er tilfreds med, at By- og nu også Landsretten er enige med os i, at det vejer tungere end den sikkerhedsmæssige risiko, der åbenlyst er i projektet,« afslutter hun.

Østre Landsrets kendelse betyder, at TV 2 nu har ret til at bringe dokumentaren, selvom kilden altså alligevel ikke ønsker at træde frem. Den kan derfor ses på TV 2 tirsdag.

Det er dokumentaristen og journalist Mads Brügger, der har medvirket til at lave dokumentaren.

Han har ingen kommentarer til dommen fra Landsretten og henviser til TV 2.