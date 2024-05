Hun var med, da han besteg Mount Everst. Men nu er det slut.

Den tidligere håndboldspiller Frank Løke bekræfter, at han er gået fra sin kæreste Helen Oterhals, der var med på dele af hans rekordforsøg på det legendariske Mount Everst.

»Helen og jeg holdt sammen under turen. Hendes støtte var afgørende. Vi har bestemt os for ikke at fortsætte som kæreste, men som gode venner. Uden at der er nogen dramatik i det,« siger han til Nettavisen.

Det er blot fem dage siden, at Løke nåede toppen af Mount Everest, hvor hans datter nåede at frygte for Løkes liv.

For Frank Løke havde sat sig for at gennemføre sin mission uden brug af ekstra ilt, men lokale sherpaer rådgav ham anderledes. Det var dog datteren Adas besked, der fik ham til at ændre retning.

»Hey, jeg vil have dig hjem i god behold, så hvis Tsering og Tashi (Løkes sherpaer, red.) siger, at du skal bruge ilt, så skal du gøre det. Edel og jeg (Løkes anden datter, red.) er glade og stolte af dig og det, du har opnået, ligegyldigt hvad,« skrev hun til sin far.



Undervejs på turen kom Løkes nu forhenværende kæreste også til skade.

Lige nu befinder Løke sig i Katmandu, der er hovedstad i Nepal. Her puster han efter eget udsagn ud efter den vilde rejse.