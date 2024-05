Selvom han ikke selv føler, han er ramt af det, har Gustav Salinas fået stress.

Det har influencerens læge i hvert fald vurderet, skriver han i et Facebook-opslag.

»I sidste uge var jeg hos lægen, og hun mente- eller, lad mig bare være ærlig. Hun sagde, 'Gustav du skal sygemeldes – du har stress,'« skriver Gustav blandt andet.

Gustav fortæller, at han flere gange har oplevet at køre bil uden at vide, hvor han var på vej hen, og at han er mere glemsom.

Nu kan han godt se, at han har presset sig selv for hårdt. Derfor skal der også mere ro på.

Af samme grund har han valgt at sætte sit økonomikursus i bero, skriver han.

Men han fortsætter med at arbejde på sin Salinas Sundhed APP, slikfirmaet Salinas Slik og Salinas Ejendom.

»Og når jeg holder fri, holder jeg fri,« skriver han.

Den tidligere realitystjerne skriver, at han har haft en behov for at arbejde meget, blandt andet for at bevise over for danskerne, at han »ikke bare er en dum realitystjerne.«

Siden Gustav delte opslaget, er det strømmet ind med støttende kommentarer og likes.

»Har ofte tænkt, at du har gang i rigtigt meget, og jeg har så meget respekt for dine menneskelige værdier, samt dine evner i alt, hvad du foretager dig. Du skinner i alt, du beskæftiger dig med, og jeg var betaget af dig, også da du startede som realitystjerne,« er der en, der skriver.

