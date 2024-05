Præmissen kunne næsten ikke blive mere simpel.

Spis McDonald's morgen, middag og aften 30 dage i streg og se, hvad der sker med din krop.

Manden, der udsatte sin krop for dette, var dokumentaristen Morgan Spurlock, som torsdag døde 53 år gammel af kræft.

Han forevigede det hele i dokumentaren 'Super Size Me', der indtjente svimlende 22 millioner dollar og blev nomineret til en Oscar.

Resultaterne af den ikke specielt varierede kost var da også tydelige. Ifølge Spurlock indtog han hver dag over 5000 kalorier, og han tog mere end 11 kilo på.

Oveni dette fulgte humørsvingninger, depression, udmattelse og seksuel dysfunktion.

Den mest overraskende opdagelse, som også fik sundhedspersonalet i dokumentaren til at løfte øjenbrynene, var dog at maden også gav ham leverskader.

Det skulle dog, mange år senere, vise sig, at der var en god og mere velkendt forklaring på, hvorfor Spurlocks lever havde det skidt.

Selvom dokumentaren var en enorm kommerciel succes, var der også kritiske røster.

Der blev sat spørgsmålstegn ved, om Morgan Spurlock virkelig spiste så mange kalorier, som han påstod, da han ikke ville give lade omverden få indblik i, præcis hvad han havde spist fra McDonald's.

Fem år senere besluttede komikeren og dokumentaristen Tom Naughton sig sågar fra at genskabe eksperimentet, fordi han tvivlede så meget på indholdet af 'Super Size Me'.

»Jeg så 'Super Size Me' som en del af min research (til et standup-show, red.). Men præmissen og de ret store huller i logikken irriterede mig så meget, at jeg besluttede mig for at lave et modsvar,« forklarede han til Chron.

Morgan Spurlock døde af kræft. Han blev 53 år. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Morgan Spurlock døde af kræft. Han blev 53 år. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Resultatet blev da også helt anderledes, idet han tabte sig 5,4 kilo.

Det var dog først i 2017, at gulvtæppet for alvor blev hevet væk under 'Super Size Me', og det var Morgan Spurlock selv, der gjorde det.

I et længere tweet fortalte han, at han havde drukket konsekvent, siden han var 13 år gammel.

»Jeg har ikke været ædru i mere end en uge i 30 år,« skrev han blandt andet.

En direkte modsætning til dokumentaren, hvor han direkte adspurgt af en læge, om han drikker alkohol, svarer 'nej'.

I dokumentaren ses det flere gange, hvordan lægerne nævner, at den slags skade, der ses på hans lever, normalt ses ved alkoholmisbrug.

I samme tweet fortalte han, at havde haft seksuelt krænkende adfærd over for flere kvinder, og at han trådte tilbage fra sit produktionsselskab Warrior Poets.

Herefter forsvandt Morgan Spurlock mere eller mindre ud af offentlighedens søgelys, indtil den triste nyhed om hans død ramte alverdens medier.