Kun i lige over tre måneder holdt MobilePay fast.

Nu laver man igen om på en særlig funktion, der under stor opmærksomhed ellers fik en markant makeover så sent som i februar.

»Da vi lancerede den nye version af MobilePay lovede vi, at vi ville lytte til brugernes ønsker,« siger Anette Bøje, landechef for MobilePay:

»Et af ønskerne er, at lade anmodninger vare længere, så det har vi nu ændret.«

Tidligere var der faktisk slet ingen frist for, hvor længe man havde til at betale de personer, der havde bedt om penge, indtil det tidligere på året blev ændret til bare syv dage.

Nu er det så i stedet blevet forlænget til 30 dage. En måned, altså.

Hopper man ind i MobilePay-appen fremgår ændringen allerede:

'Vi har lyttet til jeres feedback om, at anmodninger udløber for hurtigt. Så nu får I længere tid til at betale vennerne tilbage,' står der. Se her:

Ændringen i forhold til anmodninger er allerede trådt i kraft. Foto: Screenshot/MobilePay Vis mere Ændringen i forhold til anmodninger er allerede trådt i kraft. Foto: Screenshot/MobilePay

Da fristen blev sat ned til syv dage, spurgte B.T. i øvrigt læserne, om det var en god idé med den frist. Det synes 65 procent af brugerne faktisk, at det var.

Men nu er det altså lavet om til 30 dage.

Og har man stadig svært ved at huske at få anmodninger betalt inden for den nu forlængede periode, vil der dukke en påmindelse op dagen inden udløbet.

Landechef Anette Bøje oplyser til B.T., at der er flere ændringer i MobilePay på vej. Eksempelvis i forhold til at foretage søgninger i appen.