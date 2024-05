TV 2 får lov til at vise en omstridt dokumentar, der sendes tirsdag.

En person der medvirker i dokumentaren har ellers forsøgt at få nedlagt forbud mod, at dokumentaren kunne blive sendt. Men mandag har Østre Landsret afgjort, at dokumentaren godt kan rulle over skærmen tirsdag.

Det skriver Retten i en pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det, at TV 2 ikke får forbud mod at sende dokumentaren, der ifølge kendelsen bærer navnet 'Den sorte svane'.

I dokumentaren holder en muldvarp ifølge kendelsen møder med »banderelaterede personer, forretningsmænd og advokater om hvidvask, svindel med forurenet jord og anden kriminalitet med henblik på at belyse samspillet mellem den kriminelle underverden og den etablerede forretningsverden i Danmark om alvorlig samfundsskadelig kriminalitet.«

Det er ifølge kendelsen personen, der agerer muldvarp i serien, der har forsøgt at få nedlagt forbud mod visning af dokumentaren.

Ifølge rettens meddelelse er der en alvorlig trussel mod kildens liv, som ifølge sikkerhedsfirmaet CERTA og Københavns Politi 'består', som det lyder i kendelsen.

Dog har Landsretten fundet det beviseligt, at personen, der medvirker i dokumentaren, var bekendt med disse sikkerhedsrisiko, da denne sagde ja til at medvirke.

Derfor mener retten ikke, at muldvarpen kan trække sit samtykke tilbage med en begrundelse om trusler.

Personen er heller ikke blevet beviseligt presset til at medvirke, og det er rettens vurdering, at TV 2 har gjort, hvad de skulle for at skabe beskyttelsesforanstaltninger, der er i overensstemmelse med det, som CERTA og Københavns Politi har beskrevet som en tussel.

Det er ikke fundet sandsynligt, at tiltagene der er sat i værk for at hjælpe hovedpersonen ikke skulle være nok.

Dokumentaren kan derfor ses på TV 2 tirsdag.

Det er dokumentaristen og journalist Mads Brügger, der har medvirket til at lave dokumentaren.

Han har ingen kommentarer til dommen fra Landsretten og henviser til TV 2.

B.T. forsøger at få en kommentar fra TV 2.