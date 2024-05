Diabetesmedicinen Ozempic bremser udviklingen af kronisk nyresygdom.

Det viser et nyt stort studie, der ifølge Reuters blev præsenteret på en lægekonference i Stockholm fredag.

Berlingske omtaler undersøgelsen, som også afslører, at præparartet fra Novo Nordisk nedsætter risikoen for nyresvigt, hjerteanfald, slagtilfælde og død hos patienter med type 2-diabetes.

Ifølge studiet aftog hastigheden af nedsat nyrefunktion »markant« hos patienterne, der tog Ozempic sammenlignet med de patienter, der ikke tog præparartet. Nemlig med 24 procent.

Samtidig skriver The Wall Street Journal, at risikoen for alvorlige hjerteproblemer faldt med 18 procent. Og risikoen for død af »enhver årsag« faldt med 20 procent.

3.533 patienter med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom har deltaget i forsøget.