Angreb var rettet mod højtstående Hamas-medlemmer, men endte tilsyneladende med at koste mange civile livet.

Der skete en tragisk fejl, da civile søndag aften mistede livet i en brand efter et israelsk angreb mod Rafah i det sydlige Gaza.

Sådan lød det fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, da han talte til det israelske parlament, Knesset, tidligere mandag.

Det skriver de israelske medier Haaretz og Times of Israel.

- Der skete et tragisk uheld på trods af vores bestræbelser på ikke at skade dem, sagde Netanyahu med henvisning til de civile palæstinensere.

- Vi efterforsker hændelsen.

- For os er det en tragedie. For Hamas er det en strategi, sagde han ifølge Times of Israel.

Netanyahu uddybede ikke, hvad der ifølge hans opfattelse gik galt i forbindelse med angrebet, og hvad han konkret mener med udtalelsen om, at "for Hamas er det en strategi".

Men han henviser formentlig til de civile ofre.

Israel har således tidligere anklaget den militante bevægelse Hamas for bevidst at skjule sig blandt civile palæstinensere i Gaza, hvilket øger risikoen for civile tab i krigen mellem Israel og Hamas.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza blev mindst 45 palæstinensere dræbt i forbindelse med angrebet og den efterfølgende brand, som brød ud i en teltlejr, der husede fordrevne civile.

Israels militære anklagemyndighed har iværksat en undersøgelse af angrebet.

Ifølge den israelske regering var angrebet rettet mod to højtstående medlemmer af Hamas.

Der er på sociale medier mandag blevet spredt videooptagelser, som viser børn, der angiveligt har fået alvorlige skader ved angrebet.

Blandt andet ses en mand stå med et lemlæstet og livløst barn i sine arme.

En talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd siger mandag aften, at de "frygtelige billeder", der viser ødelæggelserne og skaderne efter angrebet på Rafah, er "hjerteskærende".

- Israel har ret til at gå efter Hamas, og vi kan forstå, at dette angreb dræbte to højtstående Hamas-terrorister, som var ansvarlige for angreb på israelske civile.

- Men som vi har gjort klart, skal Israel tage enhver mulig forholdsregel for at beskytte civile, siger talspersonen ifølge Haaretz.

/ritzau/