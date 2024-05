Han har glædet sig som en lille dreng.

Men Kasper Hjulmand fik en lille mavepuster mandag formiddag, fordi hans første indledende EM-forberedelser blev afbrudt, da himlen åbnede sig med lyn og torden, der fik landstræneren til at afbryde den første af fire uofficielle EM-træninger i Brøndby.

Og dét var træls for en landstræner, der allerede er ramt af EM-feber.

»Jeg glæder mig bare helt vildt til EM – og så kommer vi ud på træningsbanen, hvor jeg havde glædet mig til at træne, og så lyner og tordner det. Så pisse irriterende!,« siger landstræneren mandag i Brøndby og tilføjer:

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Og nu er vejret godt – det er typisk. Men der var for mange blink (lyn, red.) til at vi turde fortsætte.«

Hjulmand havde mandag selskab af ni spillere til den første træning, og det tal stiger til mellem 24 og 26 spillere til træningerne onsdag, torsdag og fredag – inden lejren officielt åbner i Helsingør den 3. juni.

Blandt de ni spillere i Brøndby var faste navne som Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og Joachim Andersen, mens boblere som Morten Frendrup og Jacob Bruun Larsen også var med.

De har nu mulighed for at vise sig frem, mens landsholdets stab skal bruge ugen til at tjekke op på spillernes fysiske forfatning, når de møder ind.

Og torsdag sætter Hjulmand så navne på de spillere, der i første omgang er udtaget til EM – her kan puljen af spillere være større end de 26 navne, som Hjulmand endeligt skal sende til UEFA den 7. juni.

Men målet er torsdag at være så tæt på den endelige trup som muligt.

»Jeg har den (truppen, red.) fuldstændig planlagt, hvis ikke der sker noget … Men det gør der formentlig,« siger Hjulmand med tanke på skader og tvivlsspørgsmål:

»Der er nogle stykker, vi skal have kørt medical på i de næste dage, og så må vi se.«

Kan du sætte navne på, hvem der er tvivl om?

»Nej, men jeg vil gerne, at det bliver så tydeligt som muligt (hvordan truppen ender, red.). Men jeg ved også godt, at der kan ske meget, fra vi starter op 3. og til 7. (hvor truppen endeligt skal afleveres til UEFA, red.). Vi spiller en kamp inden da, og der kan ske nogle ting med skader, som vil give udskiftning.«

»Men vi vil gerne komme så tæt på den endelige trup som muligt, så der er ikke er alt for mange hængepartier, når vi starter,« siger Hjulmand, der mandag blev spurgt ind til spillere som Simon Kjær, Alexander Bah og Kasper Schmeichel, der alle har døjet med småskader på det seneste.

De ventes klar, men skal alle testes i lejren.

Derudover får en gruppe spillere at vide, at de skal holde sig klar til at støde til EM-lejren fra torsdag, hvis der skulle opstå skader.

Efter den 7. juni må Kasper Hjulmand kun ændre i sin trup, hvis der er opstår skader, som UEFA vurderer vil holde en spiller ude af hele turneringen.