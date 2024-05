Hvis man gik en tur i Køge i løbet af søndagen, har nogle måske opdaget en lille flagbrøler.

Køge Rådhus, der ligesom alle andre søndag flagede på kong Frederiks 56-års fødselsdag, havde tilsyneladende ikke bundet Dannebrog ordentlig fast.

En borger opdagede nemlig, at flaget næsten var på halvt.

Og efterfølgende blev et billede af fejlen delt på Facebook med teksten: Hvorfor flager Køge Rådhus på halv på Kongens fødselsdag?

En af dem, der siden har kommenteret opslaget, er Køges borgmester, Marie Stærke (S).

Hun skriver, at hun langt fra er tilfreds med hændelsen.

»Er simpelthen så flov. Det vil blive rejst overfor det firma, der står for hejsning og nedtagning af Dannebrog uden for rådhusets åbningstid,« skriver hun på Facebook.

Til Sjællandske Nyheder siger hun, at det er privat vagtfirma, der står for at hejse flaget uden for rådhusets åbningstid.

»Det er simpelthen ikke godt nok, når flaget i går på H.M. Kongens fødselsdag, ikke var hængt rigtigt op og næsten var på halvt. Vi har desværre også tidligere været ude for at Dannebrog ikke var taget ned efter mørkets frembrud,« siger Marie Stærke.