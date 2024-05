»Niveauerne af mikroplastskår og plasttyper i menneskelige testikler var tre gange højere end dem, der blev fundet i hunde, og hundene spiser af gulvet.«

Sådan siger toksikolog Matthew Campen, der er medforfatter på et nyt studie, der viser, at mænds testikler indeholder markant mere plast end hundes testikler, skriver CNN.

Undersøgelsen er lavet på 23 konserverede testikler fra kadavere, der var mellem 16 og 88 år på dødstidspunktet.

Herefter blev resultatet af de 12 forskellige typer plast, der blev fundet i testiklerne, sammenlignet med 47 hundetestikler.

»Det sætter virkelig i perspektiv, hvad vi putter i vores kroppe,« siger han.

Plastikken, der blev fundet i testiklerne, ligner små skår fra gammelt plast.

Og de kan altså trænge ind i individuelle celler og væv i større organer, skriver mediet, der fremhæver, at de kan indeholde hormonforstyrrende kemikalier som PFAS og tungmetaller.

Selvom forskerne forventede at finde plastikskår i de menneskelige testikler, så blev de overraskede, da de fandt frem til, at niveauet var højere blandt de yngre mænd.

Overfor mediet uddyber Matthew Campen, at niveauet var højest hos mændene mellem 20 og 45 år, som er de mest reproduktive år for mænd.

Derfor spekulerer forskerne i, at kroppen selv kan skille sig af med nogle af disse plaststoffer.

På trods af det fortæller forskeren, at »der er desperat behov for handling nu«, da antallet af plastmaterialer mennesket udsættes for fordobles hvert 10-15 år.