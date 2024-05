Den spanske legende Rafael Nadal er kongen af grus, men ikke i denne omgang af French Open.

Mandag aften blev han slået ud i et vanvittigt opgør mod Alexander Zverev, der viste sig for stærk for Nadal, der blev besejret 6-3, 7-6 og 6-3.

Undervejs gik publikum amok i forsøget på at få Nadal videre til næste runde. Det var ham, alle ville se. Det var ham, alle ville have skulle vinde.

»Det kommer til at gå flere dage, før man kommer sig over den her oplevelse. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende,« siger B.T.s udsendte tennisreporter Jakob Kløcker i Paris.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det var et inferno af larm fra første sekund til det øjeblik, hvor Rafael Nadal måske sagde farvel til French Open for sidste gang. Samtlige tilskuere fløj op af stolene, hver gang superstjernen gjorde bare lidt af det, han har gjort i så mange år på det her anlæg,« lyder det videre.

Zverev vandt fuldt fortjent, men det ændrer altså ikke på, at auraen om Nadal er urokkelig. Trods nederlaget.

»Det siger alt om Nadals status her i den franske hovedstad, at stjerner som Novak Djokovic, Carlos Alcaraz og Iga Swiatek sad på tribunerne og så med. Og aldrig er så mange journalister og fotografer blevet klemt ind på pressepladserne til et opgør her i Paris. Og så endda i første runde. Wow!,« lyder det.

37-årige Nadal har vundet French Open forrykte 14 gange. Det er uklart, om det var hans sidste optræden i turneringen.