I starten af 1970erne var alle søndage i København bilfrie.

Dengang var det som følge af oliekrisen på grund af krigen i Mellemøsten, men siden har det løbende været til politisk debat, om man skulle lukke gader for biler med jævne mellemrum.

Nu kan der så være flere bilfrie søndage på vej.

Mandag aften har et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nemlig besluttet, at det fremover skal være nemmere for kommunens lokaludvalg at indfører bilfrie søndage.

Det bekræfter Enhedslistens Knud Holt Nielsen over for TV 2 Kosmopol.

»Vi har vedtaget en vejledning, der skal gøre det lettere for lokaludvalgene at lave arrangementer på de her store arealer, hvor der normalt kører biler. Det bliver en ny måde at bruge byen på,« siger Knud Holt Nielsen.

Flertallet bag den nye aftale består ud over Enhedslisten af Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Venstre.

Der er allerede med jævne mellemrum ’bilfri-søndag’ på Nørrebro, hvor det er lokaludvalgene, der har lavet de bilfrie dage som arrangementer for beboerne.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvad de nye bilfrie dage vil have af omkostninger.