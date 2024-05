Det tog flere år, men endelig fik de ham.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig været en særdeles ombejlet herre fra alverdens agentfirmaer, siden han var teenager.

Og derfor kunne danskerens lejr da også i januar fortælle til B.T., at de havde skiftet agenten Philip Weiss fra Tennium ud med den store agentvirksomhed International Management Group (IMG), som i forvejen har superstjerner som Novak Djokovic, Carlos Alcaraz og Iga Swiatek i sin stald.

Et samarbejde, som Max Eisenbud, der er vicepræsident og agent hos IMG, jubler over.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Det har været rigtig godt. Holger er meget professionel, og når man indgår et nyt partnerskab, ved du aldrig, hvad du kan forvente. Men han har været meget professionel,« fortæller Eisenbud, da han møder den danske presse ved årets French Open.

»Måden, Holger opfører sig på, er fantastisk for sporten. Det, der gør tennis unikt, er, at der er så mange forskellige personligheder. Og jeg synes, at Holgers personlighed er fantastisk,« lyder det videre.

Agentbossen indrømmer desuden, at jagten på den unge dansker varede i årevis.

»Vi har prøvet at få Holger til at skrive under med os i flere år, men det lykkedes ikke i starten af forskellige årsager. Vi ønsker at repræsentere de bedste spillere i verden, og derfor blev vi ved med at jagte ham,« fortæller Max Eisenbud.

Vicepræsident i IMG, Max Eisenbud. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vicepræsident i IMG, Max Eisenbud. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

Af samme årsag har han da også gigantiske forventninger til tenniskometen.

»Vi er meget glade for at have ham. Han kommer til at vinde grand slams, og han bliver en fantastisk spiller i den nye generation. Vi har store forhåbninger,« afslutter han.

Ifølge B.T.s oplysninger gælder aftalen med IMG i første omgang til og med 2025.

Agentvirksomheden skal blandt andet hjælpe Holger Rune med at lukke store sponsoraftaler med nogle af verdens største brands.

Holger Rune skal tirsdag aften forsøge at spille sig videre til anden runde ved French Open, når han møder britiske Daniel Evans på ikoniske Suzanne Lenglen.

Den kamp kan du selvfølgelig følge live på bt.dk.