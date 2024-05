Mandag morgen har det skabt overskrifter verden over, at Israel har gennemført et raketangreb i byen Rafah, der ligger i det sydlige Gaza.

Ifølge palæstinensiske myndigheder er op mod 35 blevet dræbt i angrebet, der ifølge palæstinenserne ramte en teltlejr, der huser palæstinensiske flygtninge.

Men det er vigtigt at holde tungen lige i munden. Både når man hører Israels og Hamas' udlægning af angrebet.

Det siger B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

»Vi skal altid tage de her ting med et gran salt, når vi hører dem fra Hamas' i første omgang. De vil gerne have det til at lyde voldsomt, og som at Israel vil udrydde en teltlejr. Det er klart i Hamas' interesse at fremstille det på den måde,« siger han.

Repræsentanter fra Israels militær oplyste tidligt mandag, at der var tale om et målrettet angreb på to kommandører fra Hamas, og at angrebet ramte i nærheden af teltlejren.

Senere har Israels militære anklagemyndighed oplyst, at der er tale om et »meget alvorligt« israelsk luftangreb. Det oplyser Israels militære anklagemyndighed ifølge Ritzau.

Man vil nu undersøge omstændighederne omkring angrebet, lyder det.

»Detaljer om hændelsen er stadig under en efterforskning, som vi er forpligtet til at gennemføre i videst muligt omfang,« har generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi udtalt på en konference mandag.

»IDF (Israels hær, red.) beklager enhver skade på ikke-kombattanter under krigen,« lød det videre ifølge Ritzau.

»Der er nok ikke meget tvivl om, at det er på grund af angrebet, at der nu er brand i teltlejren. Men der er kæmpe forskel på, om man har angrebet en teltlejr med flygtninge bevidst og er gået efter civile, eller om man har antændt en brand i forbindelse med et målrettet angreb på ledende Hamasfolk uden for lejren. Og det er endnu ikke bekræftet, hvilke af de to scenarier der har fundet sted,« siger Jotam Confino.

Angrebet på Rafah omtales vidt forskelligt efter, hvilke medier man følger. Og selv på et senere tidspunkt får vi nok aldrig et endeligt svar på, hvad der skete i Rafah, hvis man spørger mellemøstkorrespondenten.

»Vi kommer aldrig til at få den fulde sandhed at vide. Der er tale om to krigsførende parter, så sandheden ligger et sted midt imellem, hvad de melder ud,« siger han, men tilføjer et vigtigt 'men'.

»Hvis Israel har udført et luftangreb på en teltlejr, så kommer der til at være store kratere og fysiske beviser for det. Så kan de ikke komme uden om det, og så skal de nok tage ansvaret,« siger han.

Sidste uge anmodede chefanklageren ved Den Internationale Straffedomstol om en arrestordre på Benjamin Netanyahu og Israels forsvarsminister Yoav Gallant.

Og det er med til at tale for, hvorfor Jotam Confino ikke tror på, at Israel bevidst har udført et angreb på teltlejren.

»Hvis du står med en mulig arrestordre over hovedet og er i gang med at blive anklaget for folkemord, så vil ingen ved deres fulde fem udføre det her angreb – selv hvis der var store mål derinde, er det et grotesk scenarium at tro, at de vil gøre det med fuldt overlæg,« siger han.

Uanset, om der rent faktisk var tale om et direkte angreb på teltlejren, er der ifølge korrespondenten ingen tvivl om, at historien er dårlig for Israels internationale omdømme.

»Det er utroligt, utroligt dårligt for dem. Det kan potentielt påvirke dem, der skal bestemme, om den her arrestordre skal gennemføres. Hele verdens øjne er på Rafah lige nu, og det har en effekt, at nogle siger, at Israel står bag et angreb på en flygtningelejr,« siger Jotam Confino.