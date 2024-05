Tårerne fik frit løb, da Enrico Augustinus tonede frem på skærmen.

Odense Sport & Events direktør kunne ikke holde tårerne tilbage, da han blev interviewet af Viaplay kort efter, at OB lørdag rykkede ud af Superligaen for første gang siden 1998.

Da den hårdtprøvede direktør forlod Energi Viborg Arena sammen med OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, udviklede en situation sig, da en kvinde kaldte på hjælp til sin mand i en bil i nærheden.

»Det var en sort og følelsesladet dag. Da jeg og Jack er på vej væk fra stadion, søger en kvinde hjælp, men han stod ikke til at redde. En speciel afslutning på dagen,« siger Enrico Augustinus til Fyens Stiftstidende.

Mediet skriver, at manden var æresmedlem i Viborg FF, og at de to chefer var med til at give manden hjertemassage.

