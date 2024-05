OB formåede ikke at skrive en lykkelig slutning på Superliga-sæsonen og må derfor for første gang i et kvart århundrede ned og vende i den næstbedste danske række.

Nedrykningen blev slået fast med et 2-1-nederlag til Viborg, der i øvrigt også missede deres chance for europæisk deltagelse. Målene blev sat ind af Max Fenger, Jakob Vester og indskiftede Magnus Westergaard.

Herunder får du B.T.s dom over opgøret, der blev udsat i flere minutter grundet fyrværkeri og sendte OB ned i næstbedste række:

Han er tometer-og-træls og et evigt problem for samtlige Superliga-bagkæder.

Og lørdag var ingen undtagelse.

Den brølstærke angriber viste prøver på samtlige af sine styrker, som jo primært er i det fysiske, hvor han har et tocifret antal centimeters fordel på de fleste.

Med et fænomenalt hovedstød pandede han bolden for fødderne af Jakob Vester ved det udlignende mål, og Gud-hjælpe-mig om han ikke også assisterede til det forløsende føringsmål.

At det så i sidste ende ikke havde den store betydning er jo en synd og en skam for Ementa, som ellers har spillet sig flot ind i Superliga-varmen i denne sæson.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

OB

Det er ærgerligt, at vi ender med at skulle dumpe hele OB-holdet, og det er langt fra baseret på denne kamp som enestående årsag.

Men dagens nederlag er blot kulminationen på en fadæse af en sæson i den fynske.

Og OB var også rigtig, rigtig godt på vej mod at gøre, hvad de skulle i første halvleg, hvor fynboerne var bedste hold på banen – men så sker det, der er sket så mange gange denne sæson.

OB kollapsede og kunne slet ikke holde stand i anden halvleg, hvor de med Ementa-lange længder var det dårligste hold på banen.

Så en stjerne for en flot første halvleg og nul og niks for en skandale af en sæson, der ender med en nedrykning.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den gik ikke, OB. I prøvede – men den gik ikke!

For første gang i 26 år er Danmarks tredjestørste by ikke længere repræsenteret i Superligaen i den kommende sæson.

Byen, der kan bryste sig af at have huset danmarkshistoriens største historiefortæller, formåede ikke at skrive et nyt fynsk eventyr med en lykkelig slutning.

Tværtimod er den nærmeste parallel mellem OBs sæson og et H.C. Andersen-eventyr vel nærmest fortællingen om Den Grimme Ælling, som i dette tilfælde kun blev grimmere, som sæsonens sider blev vendt.

Den kære Hans Christian må vende sig i sin grav!

Nerverne var til at få øje på hos OB-fansene under størstedelen af opgøret Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den fynske frustration og smerte kulminerede pludselige i slutminutterne, da OBs fans simpelthen havde fået nok.

Det buldrede og bragede pludselig fra udebaneafsnittet, og pludselig regnede det også med fyrværkeri fra tilskuerrækkerne.

Kampens dommer, Jacob Karlsen, så sig nødsaget til at sætte kampen på pause og sendte spillerne i omklædningsrummene, indtil urolighederne var faldet til ro.

Det er forståeligt, at OB-fansene er rasende, men sådanne skandaløse scener hører selvfølgelig ingen steder hjemme på en fodboldbane.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ja, hva' egentlig nu? Et spørgsmål, der må rumstere, så det knager i OB-ledelsens hoveder.

For første gang i 26 år skal der ikke serveres Albani-øl i Superligaen fra den kommende sæson, og nedrykningen er bare kulminationen på mange års middelmådighed, som i denne sæson er blevet til decideret elendighed.

Mange skikkelser helt fra dem på grønsværen til på ledelsesgangene skal kigges efter i sømmene, hvis alarmklokkerne, som i øjeblikket bimler og bamler, skal slukkes i fremtiden.

Og det endte til sidst med i det store hele at være to tabende hold, der stod på grønsværen i Viborg ved slutfløjt.

En sejr til Randers over Vejle betyder nemlig, at de tre point er helt ubrugelige for Viborg, der glipper muligheden for Europa og også er færdige for sæsonen.