Hvis Rusland bruger taktiske atomvåben i Ukraine, vil der komme et amerikansk svar med konventionelle våben mod de russiske styrker i Ukraine.

Det siger den polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski i et interview med The Guardian.

»Amerikanerne har fortalt russerne, at hvis I sprænger en atombombe, også selv om den ikke dræber nogen, så vil vi ramme alle jeres positioner i Ukraine med konventionelle våben. Vi vil ødelægge dem alle,« siger Sikorski.

Den russiske præsident Vladimir Putin har gentagne gange fremsat trusler om at bruge atomvåben siden invasion af nabolandet Ukraine i februar 2022. Både USA og også Ruslands allierede Kina har dog advaret Putin mod at bruge atomvåben.

Den polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski siger, at USA har lovet konvetionel gengældelse, hvis Putin bruger taktiske atomvåben i Ukraine. Foto: Ronny Hartmann/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski siger, at USA har lovet konvetionel gengældelse, hvis Putin bruger taktiske atomvåben i Ukraine. Foto: Ronny Hartmann/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge en dansk ekspert har Vladimir Putin været godt til at rasle med atomsablen.

»Risikoen for atomvåben er blevet brugt til at nære den vestlige frygt, og det har Putin spillet på. Selvom man ikke skal se helt bort fra risikoen, så ville konsekvenserne være uoverskuelige for russerne, siger Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa.

Han mener, at det vil gøre det sværere for Rusland at nå sit mål.

»Hvis man nu leger med tanken, at det sker, så ødelægger det også Ruslands mål, som er at nå til Kyiv og indsætte en russisk marionetregering. Det kan russerne ikke, hvis de samtidig smider taktiske atomvåben. Så går de simpelthen for langt,« siger han.

USA har ikke kommenteret den polske udenrigsministers påstand.