Hvornår fik kronprins Frederik og kronprinsesse Mary at vide, at de skulle være kongepar?

Det spørgsmål har affødt mange spekulationer. Ifølge kongehusekspert Thomas Larsen begik Kongehuset i den forbindelse en stor fejl.

Det fortæller han i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

Thomas Larsen var en af de få, der allerede inden dronning Margrethes overraskende nytårstale havde opsnappet nyheden om, at hun ville abdicere.

»Jeg vidste, at der skulle skrives danmarkshistorie, og at der ville komme det tronskifte, som vi alle sammen blev vidne til. Og det var selvfølgelige en meget ekstraordinær og speciel viden at ligge inde med, og derfor prøvede jeg også at tænke mig rigtig, rigtig godt om, da jeg skulle formidle det,« forklarer Thomas Larsen.

Han sad nytårsaften og kommenterede i DRs studie og sagde kort inden nytårstalen nogle kryptiske ord, der siden vakte opsigt.

Efterfølgende var der store spekulationer om, hvem i Kongehuset der havde fået informationen om abdikationen hvornår.

Hvem vidste hvad hvornår? Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Hvem vidste hvad hvornår? Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Og her mener Thomas Larsen, at Kongehuset begik en stor fejl:

»Da man meldte ud på et tidspunkt, at det først var den 28. december, at daværende kronprins Frederik og prins Joachim var blevet informeret om dronningens beslutning om at abdicere, der synes jeg faktisk, man begik en stor fejl,« siger han og tilføjer, at han ikke helt har fidus til det udsagn.

Lyt med i 'Kongehuset bag kulissen', hvor du omkring 36 minutter inde i podcasten kan høre, hvorfor Thomas Larsen mener, at Kongehuset begik en fejl. Her kan du også høre, hvad Thomas Larsen svarer på spørgsmålet om, hvor han fik sin viden om abdikationen fra.

Du kan desuden høre Thomas Larsen og kommunikationsrådgiver Morten Crone fortælle om kong Frederiks særlige styrker, og om hvordan han er på nær hånd.

Lyt i Spotify, på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.

I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' sætter B.T.s kongehusreporter Silla Bakalus sammen med eksperter hver uge fokus på ugens vigtigste royale historie.