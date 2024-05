Sanger og skuespiller Stig Rossen er af en dommer i Retten i Svendborg blevet idømt en ubetinget frakendelse af retten til at køre bil i seks måneder.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Rossen var i to tilfælde blevet taget i at køre for stærkt. Han har desuden fået en bøde på 6000 kroner.

Selvom skuespilleren prøvede at argumentere for, at det vil være meget svært for ham at udføre sit arbejde uden bil, var det desværre ikke nok.

Han var da også frisk nok uden for retten, da han blev spurgt til, hvordan han vil komme rundt det næste stykke tid.

»Det kan godt lade sig gøre. Jeg har en søn på 22 år, der sikkert godt vil tjene en skilling, og ellers må jeg hyre en chauffør,« lød det til Fyens Stifttidende.

Stig Rossen prøvede at forklare dommeren, at han altså havde kørt pænt mange gange, og at fartovertrædelsen muligvis også handlede om, at han kører Tesla, og de kan godt være lidt hurtige i optrækket.

Lige meget hjalp det dog.

Nu har skuespiller- og sangeren 14 dages betænkningstid til at overveje, om han vil anke dommen.

Hvis han gør det, skal Landsretten bedømme sagen.